Természeti kincs

1 órája

Eladóvá vált Magyarország egyetlen magántulajdonú tiszai holtága

A természetkedvelők számára páratlan lehetőség adódott. A Búzás-holtág az egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtág Magyarországon, amelynek vízszintjét csak a természet szabályozza.

Grica Eszter

Csongrád-Csanád vármegye különleges eladó ingatlankínálata tovább bővül. Luxusotthonok mellett természetközeli ingatlanokra is akad lehetőség. Ezúttal egy tiszai holtág vált eladóvá, a csongrádi Búzás-holtág 26 hektáros vízfelületével, valamint 70 négyzetméteres tanyával, 3000 négyzetméteres udvarral és mintegy fél hektárnyi erdős területtel várja új tulajdonosát.

Tiszai holtág messziről.
Eladásra kínálják Magyarország egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtágát. Illusztráció: Shutterstock

Természeti kincs az eladó tiszai holtág

A holtág változásait évszakonként figyelemmel kísérhetjük. A legnagyobb nyári hőségben is található vízzel telt rész, tavasszal pedig az áradás során akár a háztól néhány perc sétával elérhető a vízpart. Az erdős terület és a tanya az árvíztől védve, a vízszintnél magasabban helyezkedik el. 

A Búzás-holtág különleges madárvilág számára jelent élőhelyet, amely a Natura 2000 által védett, „kivett terület”. Az ingatlanközvetítő javaslatára utánanéztünk az interneten, mit is jelentenek ezek. 

A Natura 2000 a világon egyedülálló, egységes szabályozású ökológiai hálózat, amelynek célja, hogy hozzájáruljon Európa vadon élő állat- és növényfajainak, valamint természetes élőhelyeinek hosszú távú fennmaradásához, az ember számára létfontosságú természeti környezet megőrzéséhez – olvasható a Natura 2000 oldalán

Befektetési lehetőségként is kínálják

A tiszai holtág a természet egy élő darabja. A „kivett terület” nem a termőföldeknek vagy szántónak minősül, hanem lakóhelynek kitűnően használható, könnyedén átalakítható. Turisztikai, ökoturisztikai és rekreációs célokra is kiemelkedő befektetési potenciált kínál, legyen szó pihenőhelyről vagy természetvédelmi projektről.

A Búzás holtág elérhetősége és egyedi természeti adottságai révén ritka lehetőséget kínál mindazoknak, akik saját birtokukon szeretnének élő természetközeli élményt tapasztalni. 

 

