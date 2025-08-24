Bezárhat a szegedi Claire's üzlet, eladó tiszai holtág – változatos hét áll mögöttünk

A természetkedvelők számára páratlan lehetőség adódott. A Búzás-holtág az egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtág Magyarországon, amelynek vízszintjét csak a természet szabályozza.

Eladásra kínálják Magyarország egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtágát. Illusztráció: Shutterstock

Eladóvá vált Magyarország egyetlen magántulajdonú tiszai holtága

Csongrád-Csanád vármegye különleges eladó ingatlankínálata tovább bővül. Luxusotthonok mellett természetközeli ingatlanokra is akad lehetőség. Ezúttal egy tiszai holtág vált eladóvá, a csongrádi Búzás-holtág 26 hektáros vízfelületével, valamint 70 négyzetméteres tanyával, 3000 négyzetméteres udvarral és mintegy fél hektárnyi erdős területtel várja új tulajdonosát.

