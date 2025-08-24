augusztus 24., vasárnap

Bezárhat a szegedi Claire's üzlet, eladó tiszai holtág – változatos hét áll mögöttünk

Címkék#lángoszlop#Búzás-holtág#üzlet

Összegyűjtöttük a hér legfontosabb történéseit. Tiszai holtágat kínáltak eladásra.

Delmagyar.hu

A természetkedvelők számára páratlan lehetőség adódott. A Búzás-holtág az egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtág Magyarországon, amelynek vízszintjét csak a természet szabályozza.

tiszai holtág
Eladásra kínálják Magyarország egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtágát. Illusztráció: Shutterstock

Eladóvá vált Magyarország egyetlen magántulajdonú tiszai holtága

Csongrád-Csanád vármegye különleges eladó ingatlankínálata tovább bővül. Luxusotthonok mellett természetközeli ingatlanokra is akad lehetőség. Ezúttal egy tiszai holtág vált eladóvá, a csongrádi Búzás-holtág 26 hektáros vízfelületével, valamint 70 négyzetméteres tanyával, 3000 négyzetméteres udvarral és mintegy fél hektárnyi erdős területtel várja új tulajdonosát.

Csődveszélybe került egy népszerű üzletlánc – a budapesti után a szegedi is bezárhat?

Egy nemzetközi, ruházati kiegészítőket értékesítő lánc pénzügyi nehézségekkel küzd, ami már Magyarországon is érezteti hatását. Mivel egy budapesti üzletük nemrég bezárt, utánajártunk, hogy mi vár a szegedi Claire's üzletre.

Megrázó látvány fogadta a járókelőket a Dugonics téren

Szinte elképzelhetetlen látvány tárult Szeged neves közterén sétálók szemei láttára: hajléktalannak tűnő férfi mosakodott. Olyan dolog történt a Dugonics téri csapnál, amire senki sem gondolt volna. Hajléktalannak tűnő férfi mosakodott.

Ámult a város: lángoszlop és fényrobbanások tették felejthetetlenné az augusztus 20-i tűzijátékot – fotók

Egészen lenyűgöző látvány fogadta a szegedieket augusztus 20-án este: a városháza oldalából előtörő, sosem látott lángoszlop, ötezer pirotechnikai effekt és a Széchenyi teret betöltő fényjáték tette felejthetetlenné az ünnepet.

Így ragyogott Szeged az augusztus 20-i tűzijáték alatt

Fotók: Karnok Csaba

 

