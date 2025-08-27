Kiderült a titokzatos szegedi homlokzat rejtett története

A titokzatos homlokzat Szeged egyik kevéssé ismert városi legendájához kapcsolódik. Szeged városa tele van rejtett történetekkel. Egy beszélgetésből most egy kevéssé ismert, de annál izgalmasabb építészeti örökség bukkan elő. Városi legenda, vagy valóság?

A titokzatos homlokzat Szegeden a Kastélykert fogadó udvarán, amiről azt tartják, hogy a Dóm tégláiból épült. Fotó: Karnok Csaba

A titokzatos homlokzat legendája

A történet középpontjában egy különleges hétvégi épület áll – egy egykori „piknikház”, amit Nógrádi úr, egy egykori hentesüzlet tulajdonosa építtetett. Az épület ma a Kastélykert fogadó borozója. A mögötte lévő érdekes történetet Bittó Árpád tulajdonos mesélte el érdekességként, amikor negyvenéves gasztronómia jubileuma miatt találkoztunk. Nógrádi úr teljes neve a feledés homályába veszett, de a jómódú hentesmester állítólag a fogadalmi templom építésekor kimaradt téglákat felhasználva húzatta fel hétvégi vadászházát.

Fotó: Karnok Csaba

Nógrádi úr és a piknikház története

A díszes homlokzatot, mint Bittó Árpád mutatta, a Dóm tégláiból rakták össze. A különös épület alatt egy nagy pince húzódott, amit azóta régen feltöltöttek. Annyit tudunk, hogy a Nógrádi család jómódú volt, saját tulajdonban lévő földeiket szórakozásra, hétvégi kikapcsolódásra használták. Az épület eredetileg csak hétvégi háznak készült, egyik oldalon istállókkal, a másikon kocsiszínnel. A háború és államosítás után az épület sorsa megváltozott. Több tulajdonos váltotta egymást: volt magánkézben, TSZ-iroda, majd vadászház.