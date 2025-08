Semmi pánik! Floridában vették videóra a „makói tornádót”

Közel kétszázan reagáltak rá, illetve több tucatnyian szóltak hozzá, és a legtöbben komolyan vették. Arról a videóról van szó, amit vasárnap, a Makón élek nevű Facebook-csoportban tett közzé valaki, és egy tornádót mutat be. A 18 másodperces felvételen egy hatalmas, nagy erejű forgószél tombol egy mezőgazdasági területen. Sokan kérdezték, hol készült a felvétel, illetve fejezték ki megdöbbenésüket, aggodalmukat a látottak alapján – különös tekintettel arra, hogy Makón és környékén vasárnap délelőtt tényleg volt egy kisebb, kevés csapadékkal járó vihar. Voltak, akik a vélt helyszínt jelölték meg válaszukban és természetesen olyanok is, akik valamilyen tréfa apropójául használták fel a képsorokat.

Sokan azt hitték, Makón készült a felvétel, de végül kiderült, hogy a tornádót Floridában videózták. Fotó: Makón élek Facebook-csoport

Végül volt, aki megfejtette: ez trollkodás, egy floridai vihar felvételét osztották meg. Ezt a közzétevő sem cáfolta, amikor megkerestük.

Trollkodás, de van benne igazság

Tornádók egyébként a közhiedelemmel ellentétben nemcsak Amerikában, Európában is előfordulnak. Magyarországon is volt már rá példa nem egyszer, legutóbb például idén áprilisban csapott le a szomszédos Bács-Kiskun vármegyei Soltvadkertre. A tornádó akkor házakat rongált meg, fákat döntött ki – a videó tehát akár mifelénk is készülhetett volna. Egy tanulmány szerint egyébként, ami a 2004-2012 közötti időszakot dolgozza fel, Magyarországon évente átlagosan körülbelül 70 szupercella alakul ki, évenként persze erősen változó számban. Ezekből tornádó csak az esetek kisebb, 10-20 százalékában jön létre.