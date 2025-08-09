1 órája
Itt lassíts, ha nem akarsz bírságot: mutatjuk, hol rejtőznek Szeged traffiboxai
Rekordernek számít Szeged. Egyre több magyar városban jelennek meg a fix telepítésű sebességmérők. A traffibox nemcsak mér, hanem visszatartó erő is. Szeged kiemelkedik a tíz dobozzal.
Hazánkban már 206 traffibox segít a közlekedésbiztonság növelésében. Ezt derítette ki a vezess.hu autós hírportál.
Traffibox: egyre több helyen felbukkan
A Országos Rendőr-főkapitányságra hivatkozva azt írták, hogy országszerte 206 ilyen készülék működik 98 településen. Ezek döntő többségét az önkormányzatok állítják fel, míg a rendőrség működteti őket.
Szeged vidéken egyedülálló: tíz készülék figyel
A legtöbb ilyen doboz Budapesté (28), de Szeged a vidéki városok között kiemelkedően szerepel, miután összesen tíz traffibox segíti a közlekedésbiztonságot. Ezzel a város a második helyen áll a rangsorban, megelőzve többek között Debrecent és Pécset is
Szegeden egy traffibox költözött
A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékesétől korábban megtudtuk, Szegeden egyelőre nem történt kamerarendszer-bővítés vagy fejlesztés az elmúlt egy évben, áttelepítés viszont volt. Egy esetben traffiboxot helyeztek át: a Budai Nagy Antal úti eszköz a Derkovits fasorra költözött.
Hol vannak ezek az eszközök Szegeden?
A dobozok az alábbi területeken találhatók:
- Gábor Áron utca 65.
- Mátyás tér 18.
- Derkovits fasor 24.
- Fő fasor 113.
- Szerb utca 182. és 26.
- Budai Nagy Antal utca 101.
- Felső Tisza-part 25.
- Vinkler László út 32.
- Keresztöltés utca 20/a
Mi a traffibox lényege?
A traffibox egy körülbelül 80 centi magas fémdoboz, amely egy méter magas fémoszlopra van szerelve.
Nem mindig működik bennük sebességmérő, ezért a sofőrök sosem tudhatják, hogy éppen mérnek-e ott, de ez a bizonytalanság önmagában visszatartó erőként funkcionál.
A dobozokra nem elsősorban bírságok kiszabása miatt van szükség, hanem azért, hogy már pusztán a jelenlétük lassításra ösztönözzön. Szegeden mint ahogy más településeken is ezzel a közlekedésbiztonság javítását célozzák.
