Itt lassíts, ha nem akarsz bírságot: mutatjuk, hol rejtőznek Szeged traffiboxai

Hazánkban már 206 traffibox segít a közlekedésbiztonság növelésében. Ezt derítette ki a vezess.hu autós hírportál.

Traffibox figyeli a forgalmat Szegeden több helyen. Fotó: Rákóczy Ádám

Traffibox: egyre több helyen felbukkan

A Országos Rendőr-főkapitányságra hivatkozva azt írták, hogy országszerte 206 ilyen készülék működik 98 településen. Ezek döntő többségét az önkormányzatok állítják fel, míg a rendőrség működteti őket.

Szeged vidéken egyedülálló: tíz készülék figyel

A legtöbb ilyen doboz Budapesté (28), de Szeged a vidéki városok között kiemelkedően szerepel, miután összesen tíz traffibox segíti a közlekedésbiztonságot. Ezzel a város a második helyen áll a rangsorban, megelőzve többek között Debrecent és Pécset is

Szegeden egy traffibox költözött

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékesétől korábban megtudtuk, Szegeden egyelőre nem történt kamerarendszer-bővítés vagy fejlesztés az elmúlt egy évben, áttelepítés viszont volt. Egy esetben traffiboxot helyeztek át: a Budai Nagy Antal úti eszköz a Derkovits fasorra költözött.

Hol vannak ezek az eszközök Szegeden?

A dobozok az alábbi területeken találhatók:

Gábor Áron utca 65.

Mátyás tér 18.

Derkovits fasor 24.

Fő fasor 113.

Szerb utca 182. és 26.

Budai Nagy Antal utca 101.

Felső Tisza-part 25.

Vinkler László út 32.

Keresztöltés utca 20/a

Mi a traffibox lényege?

A traffibox egy körülbelül 80 centi magas fémdoboz, amely egy méter magas fémoszlopra van szerelve.

Nem mindig működik bennük sebességmérő, ezért a sofőrök sosem tudhatják, hogy éppen mérnek-e ott, de ez a bizonytalanság önmagában visszatartó erőként funkcionál.

A dobozokra nem elsősorban bírságok kiszabása miatt van szükség, hanem azért, hogy már pusztán a jelenlétük lassításra ösztönözzön. Szegeden mint ahogy más településeken is ezzel a közlekedésbiztonság javítását célozzák.