augusztus 9., szombat

Emőd névnap

19°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Itt lassíts, ha nem akarsz bírságot: mutatjuk, hol rejtőznek Szeged traffiboxai

Címkék#rendőrség#Szeged#közlekedésbiztonság#traffibox

Rekordernek számít Szeged. Egyre több magyar városban jelennek meg a fix telepítésű sebességmérők. A traffibox nemcsak mér, hanem visszatartó erő is. Szeged kiemelkedik a tíz dobozzal.

Arany T. János

Hazánkban már 206 traffibox segít a közlekedésbiztonság növelésében. Ezt derítette ki a vezess.hu autós hírportál.

A traffiboxok a biztonságot szolgálják.
Traffibox figyeli a forgalmat Szegeden több helyen. Fotó: Rákóczy Ádám

Traffibox: egyre több helyen felbukkan

A Országos Rendőr-főkapitányságra hivatkozva azt írták, hogy országszerte 206 ilyen készülék működik 98 településen. Ezek döntő többségét az önkormányzatok állítják fel, míg a rendőrség működteti őket.

Szeged vidéken egyedülálló: tíz készülék figyel

A legtöbb ilyen doboz Budapesté (28), de Szeged a vidéki városok között kiemelkedően szerepel, miután összesen tíz traffibox segíti a közlekedésbiztonságot. Ezzel a város a második helyen áll a rangsorban, megelőzve többek között Debrecent és Pécset is

Szegeden egy traffibox költözött

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékesétől korábban megtudtuk, Szegeden egyelőre nem történt kamerarendszer-bővítés vagy fejlesztés az elmúlt egy évben, áttelepítés viszont volt. Egy esetben traffiboxot helyeztek át: a Budai Nagy Antal úti eszköz a Derkovits fasorra költözött.

Hol vannak ezek az eszközök Szegeden?

A dobozok az alábbi területeken találhatók:

  • Gábor Áron utca 65.
  • Mátyás tér 18.
  • Derkovits fasor 24.
  • Fő fasor 113.
  • Szerb utca 182. és 26.
  • Budai Nagy Antal utca 101.
  • Felső Tisza-part 25.
  • Vinkler László út 32.
  • Keresztöltés utca 20/a

Mi a traffibox lényege?

A traffibox egy körülbelül 80 centi magas fémdoboz, amely egy méter magas fémoszlopra van szerelve. 

Nem mindig működik bennük sebességmérő, ezért a sofőrök sosem tudhatják, hogy éppen mérnek-e ott, de ez a bizonytalanság önmagában visszatartó erőként funkcionál.

 A dobozokra nem elsősorban bírságok kiszabása miatt van szükség, hanem azért, hogy már pusztán a jelenlétük lassításra ösztönözzön. Szegeden mint ahogy más településeken is ezzel a közlekedésbiztonság javítását célozzák.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu