A traffipax nem ellenség, a szabály nem ellenfél

Nem árulok el nagy titkot, kedves olvasóink, ha elmondom: a traffipaxokról szóló cikkeink rendre az olvasottsági listák élén végeznek. Valószínűleg azért, mert a gyorshajtás – akár bevalljuk, akár nem – sokunk életének része, és a büntetést inkább szeretnénk megúszni, mint amennyien elkerülni. Nem helyes!

Bármilyen hihetetlen: a traffipax nem ellenség. Fotó: török János

A traffipax nem ellenség

Emlékszem, mekkora visszhangot váltottak ki azok az írásaink még 2023-ban, amikor arról számoltunk be: május 1-től már technikai szinten is büntethető akár egy kilométer per órás sebességtúllépés, mert a rendőrség nem számol többé mérési hibahatárral. Azóta eltelt több mint két év, és bár még nem olvastam arról, hogy bárkit konkrétan 51, 61, 91, vagy 131 miatt büntettek volna meg, de ez egy másik cikk témája. Legutóbb a spanyol körforgalmakban bevezetett átlagsebesség-mérő traffipaxokról írtunk, amelyek már szedik áldozataikat. Nálunk egyelőre nincs tervben hasonló kamerák felszerelése, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne. A rendőrség figyeli a külföldi példákat, és ha kell, lépni fog.

Gyorshajtás helyett szabálytisztelet

Mindezt csak azért idéztem fel, mert újra és újra ugyanoda lyukadunk ki: mennyivel egyszerűbb lenne betartani a szabályokat, mint folyton trükközni, sunnyogni és okoskodni. Hányszor látom, hogy már diákok is azt tekintik sikernek, ha valahogy „túljárnak” a tanáruk eszén. Ha sikerül egy cigarettát elszívni tilosban, vagy alkoholt vinni egy nyári táborba.

Okosban vagy okosan?

A magyar néplélek egyik visszatérő motívuma a rendszer kijátszása, az okosban megoldás. De talán ideje lenne észrevennünk: az igazi bátorság nem az, ha megússzuk a büntetést, hanem ha nem is kell miatta aggódnunk.Mert nem a traffipax az ellenség. És a szabály nem ellenfél. Együtt lehet élni velük.