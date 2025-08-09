Mosolyát mindenki ismerte: a fiatal mentőtiszt és férje együtt hunytak el a tragédiában

A tragédia Fejér vármegyében történt – számolt be az OMSZ szombaton, hivatalos Facebook-oldalán.

A tragikus baleset helyszínén vesztette életét a fiatal mentőtiszt és férje, mély gyászt hagyva maga után a bajtársi közösségben. Fotó: FEOL.hu

Nappalos szolgálata után érte a tragikus baleset

A 2025. június 1-jén az enyingi mentőállomáson szolgálatba állt mentőtiszt a bajtársi közösség egyik legfiatalabb, ám annál kedveltebb tagja volt. Nyitott, közvetlen személyiségével hamar belopta magát kollégái szívébe, és rövid idő alatt szoros baráti kötelékeket alakított ki.

A végzetes baleset közvetlenül nappalos műszakját követően történt, augusztus 8-án. Az Országos Mentőszolgálat mély megrendüléssel tudatta, hogy Szigeti Barbara Júliát saját halottjának tekinti.

„Őszinte részvétünk a családnak és bajtársainknak” – áll a mentőszolgálat bejegyzésében.

