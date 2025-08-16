Trump és Putyin alaszkai találkozóján a béke került előtérbe

Tóth Tamás Antal a Magyar Nemzet podcastjában, a Rapid Extrában beszélgetett Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatójával és Fekete Rajmund Amerika-szakértő és a Kommunizmus Kutatóintézet vezetőjével az alaszkai Trump–Putyin-találkozó legfontosabb üzenetéről, az amerikai és orosz érdekekről, valamint a magyar álláspontról.

A Trump–Putyin-találkozó Alaszkában: a béke lehetősége napirendre került. Fotó: Szergej Bobilev

A Trump–Putyin-találkozó

A csúcstalálkozó utáni nemzetközi reakciók megmutatták, hogy új geopolitikai korszak kezdődhet. A két elnök majdnem három órán keresztül egyeztetett, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna.

Boros Bánk Levente kihangsúlyozta, hogy ha a liberális sajtó sivalkodik, akkor valami nekik nem tetsző dolog történik, tehát nagy az esélye, hogy Trump tényleg a béke irányába kezdi tolni a nemzetközi történéseket.

– Trumpot más politikusoktól az üzletemberi attitűdje különbözteti meg – vallja Fekete Rajmund a Magyar Nemzet podcastjében.

Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett.

Európára és Magyarországra való hatás

Abban mindkét elemző egyetértett, hogy Magyarországnak a béke a legfontosabb.

Ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog

– fogalmaztak.

Az alaszkai csúcstalálkozó tehát új irányt jelölhet ki: az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen megegyezése akár minden mást felülírhat, ami ismét bebizonyítja: Európa sorsáról Európán kívül döntenek.