Trump és Putyin alaszkai találkozóján a béke került előtérbe
Az alaszkai csúcstalálkozó új geopolitikai korszak kezdetét vetíti előre. A Trump–Putyin-találkozó után a béke lehetősége erősebben került napirendre.
Tóth Tamás Antal a Magyar Nemzet podcastjában, a Rapid Extrában beszélgetett Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatójával és Fekete Rajmund Amerika-szakértő és a Kommunizmus Kutatóintézet vezetőjével az alaszkai Trump–Putyin-találkozó legfontosabb üzenetéről, az amerikai és orosz érdekekről, valamint a magyar álláspontról.
A Trump–Putyin-találkozó
A csúcstalálkozó utáni nemzetközi reakciók megmutatták, hogy új geopolitikai korszak kezdődhet. A két elnök majdnem három órán keresztül egyeztetett, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna.
Boros Bánk Levente kihangsúlyozta, hogy ha a liberális sajtó sivalkodik, akkor valami nekik nem tetsző dolog történik, tehát nagy az esélye, hogy Trump tényleg a béke irányába kezdi tolni a nemzetközi történéseket.
– Trumpot más politikusoktól az üzletemberi attitűdje különbözteti meg – vallja Fekete Rajmund a Magyar Nemzet podcastjében.
Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett.
Európára és Magyarországra való hatás
Abban mindkét elemző egyetértett, hogy Magyarországnak a béke a legfontosabb.
Ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog
– fogalmaztak.
Az alaszkai csúcstalálkozó tehát új irányt jelölhet ki: az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen megegyezése akár minden mást felülírhat, ami ismét bebizonyítja: Európa sorsáról Európán kívül döntenek.