augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

37°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csúcstalálkozó

32 perce

Trump és Putyin alaszkai találkozóján a béke került előtérbe

Címkék#Trump#csúcstalálkozó#Putyin

Az alaszkai csúcstalálkozó új geopolitikai korszak kezdetét vetíti előre. A Trump–Putyin-találkozó után a béke lehetősége erősebben került napirendre.

Delmagyar.hu

Tóth Tamás Antal a Magyar Nemzet podcastjában, a Rapid Extrában beszélgetett Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatójával és Fekete Rajmund Amerika-szakértő és a Kommunizmus Kutatóintézet vezetőjével az alaszkai Trump–Putyin-találkozó legfontosabb üzenetéről, az amerikai és orosz érdekekről, valamint a magyar álláspontról.

Trump–Putyin-találkozón a két nagyhatalom vezető kezet fogott
A Trump–Putyin-találkozó Alaszkában: a béke lehetősége napirendre került. Fotó: Szergej Bobilev

A Trump–Putyin-találkozó

A csúcstalálkozó utáni nemzetközi reakciók megmutatták, hogy új geopolitikai korszak kezdődhet. A két elnök majdnem három órán keresztül egyeztetett, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna.

Boros Bánk Levente kihangsúlyozta, hogy ha a liberális sajtó sivalkodik, akkor valami nekik nem tetsző dolog történik, tehát nagy az esélye, hogy Trump tényleg a béke irányába kezdi tolni a nemzetközi történéseket.

– Trumpot más politikusoktól az üzletemberi attitűdje különbözteti meg – vallja Fekete Rajmund a Magyar Nemzet podcastjében.

Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett.

Európára és Magyarországra való hatás

Abban mindkét elemző egyetértett, hogy Magyarországnak a béke a legfontosabb.

Ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog

 – fogalmaztak.

Az alaszkai csúcstalálkozó tehát új irányt jelölhet ki: az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen megegyezése akár minden mást felülírhat, ami ismét bebizonyítja: Európa sorsáról Európán kívül döntenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu