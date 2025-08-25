Így él a hódmezővásárhelyi tükörember, akinek a szíve a másik oldalon dobog

Lhotsky András, a „tükörember” ritka orvosi jelenséggel, situs inversus totalisszal született, ami azt jelenti, hogy minden belső szerve fordított elhelyezkedésű, így szíve a mellkas jobb oldalán dobog. A Bors szerint a 37 éves hódmezővásárhelyi férfi azonban teljes életet él, sportol, dolgozik. Bár elsőre azt gondolnánk, hogy ez az állapot komoly egészségügyi problémákat okoz, András életét alig befolyásolja. Mindössze asztmával küzd, illetve nagyobb az étvágya az átlagnál.

A hódmezővásárhelyi „tükörember”, Lhotsky András szíve a mellkas jobb oldalán dobog, de mindennapjait ez alig befolyásolja. Fotó: Lhotsky András

Csecsemőként is már többet evett

Nyolc évesen mesélte el anya, hogy születésemkor elvettek tőle két hétre és Szegedre vittek vizsgálni. Amikor vittek vissza hozzá, akkor mondták neki, hogy ne etessen mellről, mert nem fogom elfogadni, de anyukám természetesen akart táplálni, ezért a hagyományos módon etetett és nem hogy elfogadtam, de háromszor többet is ettem, mint egy normál csecsemő

– mesélte a hódmezővásárhelyi férfi a Borsnak.

András, a tükörember ereje a sportban rejlik

András szerint a sportnak köszönheti, hogy egészséges maradt, hiszen az asztmáján kívül soha nem volt komolyabb problémája. Úgy érzi, a rendszeres mozgás nemcsak a testét erősítette, hanem kitartásra, fegyelemre és alázatra is tanította, amelyek meghatározzák mindennapjait.

Orvosi csoda

Különleges állapota miatt sokszor került vicces helyzetekbe. Első tüdőszűrésén például az orvos csak azért hívta be külön, hogy „a csodájára járjon”, míg az orvostanhallgatók nem is vették észre, hogy eltér az átlagtól.