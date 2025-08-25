augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

21°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Orvosi csoda

2 órája

Így él a hódmezővásárhelyi tükörember, akinek a szíve a másik oldalon dobog

Címkék#orvosi csoda#Lhotsky András#hódmezővásárhely#asztma

Lhotsky András ritka orvosi csodával, situs inversus totalisszal született, ezért minden belső szerve fordított elhelyezkedésű. A hódmezővásárhelyi férfit sokan csak „tüköremberként” emlegetik, hiszen szíve is a mellkas jobb oldalán dobog.

Maszlag Edina

Lhotsky András, a „tükörember” ritka orvosi jelenséggel, situs inversus totalisszal született, ami azt jelenti, hogy minden belső szerve fordított elhelyezkedésű, így szíve a mellkas jobb oldalán dobog. A Bors szerint a 37 éves hódmezővásárhelyi férfi azonban teljes életet él, sportol, dolgozik.  Bár elsőre azt gondolnánk, hogy ez az állapot komoly egészségügyi problémákat okoz, András életét alig befolyásolja. Mindössze asztmával küzd, illetve nagyobb az étvágya az átlagnál.

Lhotsky András a tükörember
A hódmezővásárhelyi „tükörember”, Lhotsky András szíve a mellkas jobb oldalán dobog, de mindennapjait ez alig befolyásolja. Fotó: Lhotsky András

Csecsemőként is már többet evett

Nyolc évesen mesélte el anya, hogy születésemkor elvettek tőle két hétre és Szegedre vittek vizsgálni. Amikor vittek vissza hozzá, akkor mondták neki, hogy ne etessen mellről, mert nem fogom elfogadni, de anyukám természetesen akart táplálni, ezért a hagyományos módon etetett és nem hogy elfogadtam, de háromszor többet is ettem, mint egy normál csecsemő 

– mesélte a hódmezővásárhelyi férfi a Borsnak

András, a tükörember ereje a sportban rejlik

András szerint a sportnak köszönheti, hogy egészséges maradt, hiszen az asztmáján kívül soha nem volt komolyabb problémája. Úgy érzi, a rendszeres mozgás nemcsak a testét erősítette, hanem kitartásra, fegyelemre és alázatra is tanította, amelyek meghatározzák mindennapjait.

Orvosi csoda

Különleges állapota miatt sokszor került vicces helyzetekbe. Első tüdőszűrésén például az orvos csak azért hívta be külön, hogy „a csodájára járjon”, míg az orvostanhallgatók nem is vették észre, hogy eltér az átlagtól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu