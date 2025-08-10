41 perce
Névtelen sírok a makói temetőben, így válik láthatatlanná az emlékezés
Sok síron már a nevet sem lehet elolvasni a makói köztemetőben, névtáblák tűntek el, feliratok koptak le. A túlvilág békéje mit sem ér, ha az emlékezés lehetősége is elvész vele.
Azt, hogy az élet véges, mindenki tudja. Hogy utána mi következik, az viszont bizonytalan, és itt most nem arra az eldönt(het)etlen örök kérdésre gondolok, hogy vajon van-e túlvilág. Egyszerűen arra, hogy aki elhunyt, tovább él-e mások emlékezetében. Ez azon is múlik, van-e az emlékezésre lehetőség, fel lehet-e keresni például a halott sírját.
Névtelen fejfák közt
A makói köztemetőben, mint egy olvasónk panasza nyomán kiderült, nagyon sok nyughelynél már azt sem lehet tudni, ki fekszik a föld mélyén, mert a névtábla már elveszett, vagy lekopott róla a felirat. Olvasónk ezért nem tudott egy szál virágot vinni néhai kedves ismerőse sírjára. Hogy ez eddig nem nagyon tűnt fel senkinek, tulajdonképpen érthető: a köztemetés nagyon sok esetben azt jelenti, hogy olyasvalakinek adják meg a végtisztességet, akinek rokonai sincsenek. Így aztán látogató sincs, aki jelezné a problémát – ráadásul ugyanezért nincs, akinek joga, egyben feladata lenne az illő körülményekről gondoskodni.
A túlvilág méltósága
A köztemetőnek két gazdája van: az önkormányzat, illetve az egyház, amelyiktől a város ezt a területet bérli. A történteknek utánajárva úgy tűnik, noha a sírgondozás jelen esetben egyiküknek sem kötelessége, mindkét félben megvan a szándék az áldatlan állapotok rendezésére. Nem tudom, hogy ha újra felkerülnek a feliratok a fejfákra, a köztemetőben nyugvókhoz többen fognak-e elzarándokolni. Azoknak viszont, akik örök álmukat alusszák a mélyben, legalább újra lesz nevük. Ez nemcsak az emlékezésre ad lehetőséget az élőknek, de egyfajta méltóságot is teremt a holtaknak.
