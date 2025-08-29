Nagy volt a riadalom
1 órája
Kigyulladt egy erkélyen tartott hamutartó Vásárhelyen, négy tűzoltóautó is a helyszínre sietett – képekkel
A lázár utcába hívták ki a tűzoltókat.
Nagyobb volt a riadalom mint a baj, mikor délután négy óra körül kigyulladt egy csikktartó Hódmezővásárhelyen az erkélyen.
A tűz a Lázár utcában, a rendőrkapitányság melletti társasház erkélyén keletkezett intenzív füstöléssel. Négy tűzoltó, négy mentő és több rendőr érkezett a helyszínre. A tüzet poroltó segítségével megfékezték. Személyi sérülés és füstmérgezés sem történt. A beavatkozás idejére az útszakaszt a rendőrség lezárta.
Tűz ütött ki VásárhelyenFotók: Donka Ferenc
