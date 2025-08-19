augusztus 19., kedd

Állami ünnep

1 órája

A botrányos előző évek után idén ez várható augusztus 20-án Hódmezővásárhelyen

Címkék#tűzijáték#Augusztus 20#Hódmezővásárhely

Mint ismeretes, minden második évben a kutyásoknak kedveznek, akkor elmarad az égi parádé augusztus 20-án. Ez azonban nem az az év. Most nem lesznek „bánatos gyerekszemek”, azok örülhetnek, akik szeretnek a tűzijátékban gyönyörködni.

Kovács Erika

A borfesztivál zárónapján, augusztus 20-án is programokkal várja az önkormányzat a vásárhelyieket. A városi ünnepség a Szent István téren lesz 9 órakor. A kulturális programok 17.30-kor kezdődnek a Kossuth téren, a kisszínpadnál. Fellép a Városi Koncertfúvós zenekar és a Crystal Dance Club. 19 órától a Budapesti Orfeum című műsorral várják a közönséget, 20.30 órakor pedig a Magyar Állami Népi Együttes lép fel, közreműködik Pál István Szalonna és bandája. A tűzijáték 22.00 órakor kezdődik.

Tűzijáték az égen.
A tűzijáték sokak öröme, nem csak Vásárhelyen. Fotó: Karnok Csaba

A tűzzsonglőr show nem jött be

Hódmezővásárhelyen az utóbbi években többször is volt botrány a tűzijáték körül. Márki-Zay Péter polgármestersége kezdetén nem volt tűzijáték, 2018. augusztus 20-án nem engedte, helyette LED és tűzzsonglőr show-t rendeztek, ami közfelháborodást okozott. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere nyilvános bocsánatkérésre kényszerült. A 2019-es tűzijátékot már így magyarázták a gyorshírszolgálaton: 

Tavaly volt egy próbálkozás, tűzijáték helyett a tűzshowt szerveztünk – az ötlet nem jött be, a visszajelzések szerint igénylik az emberek a tűzijátékot.

A tűzijáték kérdését a COVID-járvány idején jegelni kellett, de utána izzott és parázslott körülötte a levegő és nemcsak a levegő...

2022 nyarán Márki-Zay Péter a következőket írta a Facebook oldalán miután újra fellángolt a vita a városban, hogy kell-e tűzijáték. Márki-Zay Péter akkor még azon a véleményen volt, hogy „...ki viselné el a bánatos gyermekszemeket augusztus 20-án?” Végül azonban mégiscsak elviselte azokat a bánatos gyermekszemeket. Ugyanis szavazást hirdettek, amire a 40 ezer fős városból körülbelül 500-an válaszoltak, közülük 460-an a tűzijáték ellen voltak, így nem lett tűzijáték, győzött a 460 ember.

Sportpályára is hullottak az izzó darabok

2023-ban volt tűzijáték. A botrány sem maradt el. Mivel a városháza tornyát akkor újították fel, ezért az Alföld Galéria udvarára telepítette a város a kilövőállványt. A tűzijáték alatt a szomszédos gimnázium gondnoka pedig a sportpályát kényszerült locsolni a ráhulló izzó darabok és forró por miatt. 

A megkérdezettek többsége fontosnak tartja a tűzijátékot

A tűzijátékok létjogosultságával kapcsolatban idén országosan történt egy felmérés, az Europion készítette, reprezentatív felmérés alapján. Ebből az derült ki, hogy a magyarok érzelmileg nagyon kötődnek a tűzijátékokhoz. 

A megkérdezettek 63 százaléka kulturálisan és közösségileg fontosnak tartja a tűzijátékot, 58 százalék szerint elengedhetetlen, hogy a tűzijáték a nemzeti ünnepek része maradjon.

 A válaszadók közel fele (42%) szeretné, ha a nagyvárosokon túl vidéken is több településen rendeznének tűzijátékot. Az állatbarátok és kutyatartók 81 százaléka támogatná az időbeli korlátozást, ami augusztus 20-án megvalósul, de szilveszterkor sokáig tart a durrogás. A kutyatartók szerint december 31-én 23 óra és január 1-je 1 óra közötti idősávban kellene csak engedélyezni a pirotechnikai eszközök használatát.

 

