A botrányos előző évek után idén ez várható augusztus 20-án Hódmezővásárhelyen

A borfesztivál zárónapján, augusztus 20-án is programokkal várja az önkormányzat a vásárhelyieket. A városi ünnepség a Szent István téren lesz 9 órakor. A kulturális programok 17.30-kor kezdődnek a Kossuth téren, a kisszínpadnál. Fellép a Városi Koncertfúvós zenekar és a Crystal Dance Club. 19 órától a Budapesti Orfeum című műsorral várják a közönséget, 20.30 órakor pedig a Magyar Állami Népi Együttes lép fel, közreműködik Pál István Szalonna és bandája. A tűzijáték 22.00 órakor kezdődik.

A tűzijáték sokak öröme, nem csak Vásárhelyen. Fotó: Karnok Csaba

A tűzzsonglőr show nem jött be

Hódmezővásárhelyen az utóbbi években többször is volt botrány a tűzijáték körül. Márki-Zay Péter polgármestersége kezdetén nem volt tűzijáték, 2018. augusztus 20-án nem engedte, helyette LED és tűzzsonglőr show-t rendeztek, ami közfelháborodást okozott. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere nyilvános bocsánatkérésre kényszerült. A 2019-es tűzijátékot már így magyarázták a gyorshírszolgálaton:

Tavaly volt egy próbálkozás, tűzijáték helyett a tűzshowt szerveztünk – az ötlet nem jött be, a visszajelzések szerint igénylik az emberek a tűzijátékot.

A tűzijáték kérdését a COVID-járvány idején jegelni kellett, de utána izzott és parázslott körülötte a levegő és nemcsak a levegő...

2022 nyarán Márki-Zay Péter a következőket írta a Facebook oldalán miután újra fellángolt a vita a városban, hogy kell-e tűzijáték. Márki-Zay Péter akkor még azon a véleményen volt, hogy „...ki viselné el a bánatos gyermekszemeket augusztus 20-án?” Végül azonban mégiscsak elviselte azokat a bánatos gyermekszemeket. Ugyanis szavazást hirdettek, amire a 40 ezer fős városból körülbelül 500-an válaszoltak, közülük 460-an a tűzijáték ellen voltak, így nem lett tűzijáték, győzött a 460 ember.

Sportpályára is hullottak az izzó darabok

2023-ban volt tűzijáték. A botrány sem maradt el. Mivel a városháza tornyát akkor újították fel, ezért az Alföld Galéria udvarára telepítette a város a kilövőállványt. A tűzijáték alatt a szomszédos gimnázium gondnoka pedig a sportpályát kényszerült locsolni a ráhulló izzó darabok és forró por miatt.