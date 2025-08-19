Soha nem látott lángoszlop csap fel szerda este a városháza oldalából – galériával

A rakpart felújítása miatt idén jelentősen megváltozik az augusztus 20-i ünnepségsorozat. A több ezer ember befogadására alkalmas Tisza-part helyett a Széchenyi téren lesznek a programok, így a hatalmas tömeget vonzó tűzijáték is. Ez pedig kihívások elé állította az égi látványosság tervezőjét is.

A városháza udvarán már elhelyezték a tűzijáték bombáit. Fotó: Török János

Két méter magas drótkerítést húznak a városháza elé

Elsősorban biztonságtechnikai szempontból kellett sokat gondolkodnunk. Bár a szilveszteri tűzijátékot mindig itt rendezzük, azon közel sincs akkora tömeg, mint ami augusztus 20-án várható. Ráadásul az emberek itt jelentősen közelebb lesznek a fellövési ponthoz, mint a Rakpart esetében, ahol a Tisza túloldalától, illetve a Tiszáról indítjuk a rakétákat

– sorolta Bácskai Dániel, a Pyro Maxx Professional Fireworks Kft. ügyvezető pirotechnikusa.

Emiatt fizikailag is elkerítik a fellövési pontot: mivel a rakéták a városháza udvaráról és az épület előtti utcafrontról indulnak, geotextillel borított 2 méter magas drótkerítést állítanak fel, ez szolgálja majd a nézők felé a mechanikus védelmet.

A tűzijáték része lesz egy eddig még nem látott elem

Ami a látványt illeti, a 12 perces tűzijáték alatt körülbelül ötezer effektet láthatnak majd a nézők. Ezekbe igyekeznek különböző formákat is beletenni. A különlegességet pedig az a lángoszlop jelenti majd, amelyet Magyarországon még nem lehetett látni.

– Mindössze 4 van belőle az országban, 5 irányba tud 45 fokos szögben lángokat lőni, akár 10 méteres magasságba

– mesélt róla Bácskai Dániel.

A tűzijáték telepítését hétfőn kezdték el a szakemberek, a városháza elől indított rakétákat azonban csak szerda este helyezik ki a Széchenyi térre, vagyis a munkálatok az utolsó pillanatig zajlanak majd. A tervezés azonban már hónapok óta folyik. – A látványt számítógéppel előre lemodelleztük, a zenét DJ Ernő Piaf vágta össze hozzá – árulta el a pirotechnikus.