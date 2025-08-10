33 éves veterán tűzoltóautóval erősít Mártély, hamarosan szolgálatba is áll

A mártélyi önkéntes tűzoltók összeszokott társaság, nagyon sokat dolgoznak, besegítenek a hivatásos tűzoltóknak is, hiszen vármegyénkben is sok az avartűz és a viharok után is jól jön az önkéntesek munkája, akiknek most már két tűzoltóautó is segíti majd a munkáját.

A mártélyiak második tűzoltóautója 33 éves ugyan, de csak 29 ezer kilométer van benne, megkímélték a göhreniek, valószínűleg nem kellett sokszor használni. Fotó forrása: Ambrus István Facebook oldala

Év elején kezdtek tárgyalni a német település vezetésével

– Nem került még hárommillió forintba sem a tűzoltóautó. Nagyon örülünk neki – mondta Ambrus István polgármester.

Az önkormányzat még az év elején kezdte meg a tárgyalásokat a németországi Göhren tűzoltóságával a szerkocsi megvásárlásáról.

Mártélyon, a Községház utca elején található a Sport Pub és a panzió, amelynek német tulajdonosa van. Marcus Peter Pigard Göhrenben él. Ő már sokat segített Mártélynak, rajta keresztül kaptak egy rendezvénysátrat és ő szólt az eladó szerkocsiról is a helyieknek.

Jó állapotú tűzoltóautó, nem sokat használták

– Göhren tűzoltósága lecserélte a tűzoltóautóját, a régit eladásra kínálták. Marcus Pigard szólt nekünk is és a göhreni képviselő-testületnek is és összehozott bennünket.

Nagyon jó árat sikerült kialkudnunk, még 3 millió forintba sem került az összkerék meghajtású tűzoltóautó, ami igaz, már egy ideje nagykorú, hiszen 33 éves, de rendkívül jó állapotú, garázsban tartották és mindössze 29 ezer kilométert futott. Ebben egyébként benne van az a közel 1500 kilométer is, amit a Balti tenger partjánál lévő Göhrentől Mártélyig megtett – tudtuk meg a polgármestertől.

A tűzoltóautónak egyébként ez volt „élete” eddigi leghosszabb útja, de gond nélkül megtette. Marcus Pigard mindenben segített a mártélyiaknak, nemcsak a jármű megvételében, hanem a mártélyi önkénteseknek szállást és ellátást is biztosított.

Hamarosan megkapja a magyar rendszámot

A tűzoltóautó egyelőre még nem áll szolgálatba, a következő hetekben azon dolgozik az önkormányzat, hogy a jármű megkapjon minden hivatalos engedélyt.

– Nagy öröm, amikor a falu vagyona gyarapszik, és amikor a mártélyiak biztonságáért tudunk tenni, hiszen mostantól két tűzoltóautó gondoskodik a falu és a falusiak biztonságáról – említette meg Ambrus István.