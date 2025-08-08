Hosszú évek pusztulása után új korszak kezdődik az újszegedi iskolaépületben – galériával

A lakók szerint Újszegeden végre megnyugodhatnak a környékbeliek: jó kezekbe, gondos gazdához került a sokáig bizonytalan sorsú iskolaépület. Az egykori Móricz Zsigmond Általános Iskola épületét a Gál Ferenc Egyetem vásárolta meg, és máris látható és hallható a változás. A környékbeliek arról számoltak be lapunknak, hogy egy ideje már belülről hallatszik a felújítás zaja, ami arra utal, hogy nem csak papíron történt tulajdonosváltás, az átalakítások is elindultak. Ez különösen megnyugtató a környéken élők számára, akik az elmúlt években tehetetlenül nézték, ahogy az újszegedi iskolaépület és környezete lassan, de biztosan pusztulásnak indult.

Az újszegedi iskolaépület úgy tűnik, gondos gazdához került, rendezték egy kidőlt fa okozta károkat és megkezdődött a felújítás. Fotó: Karnok Csaba

Az újszegedi iskolaépület gondos gazdához került

Az egykori Móricz Zsigmond Általános Iskola, amely 1999 óta üresen állt, októberben gazdát cserélt. A Szegedi Fonalfeldolgozó (SZEFO) Zrt. eladta az ingatlant a Gál Ferenc Egyetemnek, amely oktatási célra kívánja hasznosítani. Kiss-Rigó László püspök megerősítette, hogy nem lesz belőle bevásárlóközpont vagy társasház, hanem az épület akár új tanszéknek vagy intézetnek is otthont adhat.