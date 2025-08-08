17 perce
Hosszú évek pusztulása után új korszak kezdődik az újszegedi iskolaépületben – galériával
A Gál Ferenc Egyetem megkezdte a felújítási munkálatokat, és pozitív hozzáállásával gyorsan elnyerte a környékbeliek bizalmát. Az újszegedi iskolaépületben egy kidőlt fa okozott károkat, amit azonnal rendeztek. Újszegeden örömmel fogadták a hírt, hogy az egykori Móricz-iskola gondos gazdához került.
A lakók szerint Újszegeden végre megnyugodhatnak a környékbeliek: jó kezekbe, gondos gazdához került a sokáig bizonytalan sorsú iskolaépület. Az egykori Móricz Zsigmond Általános Iskola épületét a Gál Ferenc Egyetem vásárolta meg, és máris látható és hallható a változás. A környékbeliek arról számoltak be lapunknak, hogy egy ideje már belülről hallatszik a felújítás zaja, ami arra utal, hogy nem csak papíron történt tulajdonosváltás, az átalakítások is elindultak. Ez különösen megnyugtató a környéken élők számára, akik az elmúlt években tehetetlenül nézték, ahogy az újszegedi iskolaépület és környezete lassan, de biztosan pusztulásnak indult.
Az újszegedi iskolaépület gondos gazdához került
Az egykori Móricz Zsigmond Általános Iskola, amely 1999 óta üresen állt, októberben gazdát cserélt. A Szegedi Fonalfeldolgozó (SZEFO) Zrt. eladta az ingatlant a Gál Ferenc Egyetemnek, amely oktatási célra kívánja hasznosítani. Kiss-Rigó László püspök megerősítette, hogy nem lesz belőle bevásárlóközpont vagy társasház, hanem az épület akár új tanszéknek vagy intézetnek is otthont adhat.
Lakók: végre biztató a jövő?
Az egyik lakó, Mentes Dániel friss történettel érzékeltette a különbséget a korábbi és a mostani tulajdonos között. – A múltkori nagy viharban leszakadt egy fél fa az iskola területéről, és ráesett nálunk egy autóra, a kerítést is összetörte. Amíg a SZEFO volt a tulajdonos, már többször jeleztem, hogy karban kellene tartani az átnyúló ágakat, de nem történt semmi – mondta lapunknak. Ezzel szemben a Gál Ferenc Egyetem már másnap megkereste a társasház közös képviselőjét, és jelezte, hogy minden káreseményt rendeznek. – Abszolút pozitív a hozzáállásuk. Úgy tűnik, végre gondos gazdához került az intézmény – tette hozzá.
Korábbi viták és félelmek
Korábban heves vitákat váltott ki a városrészben az épület sorsa: sokan attól tartottak, hogy lebontják vagy értékes kulturális örökségként nem megfelelően kezelik majd. A felújítás részleteiről egyelőre keveset tudni, de a helyiek bizakodóak.
