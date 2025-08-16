21 perce
Így lett egy tervezett uszodából Szeged legendás sportcsarnoka
A legendát, a valóságot minden szegedi ismeri. Uszodának kezdték építeni, mire elkészült Újszegedi Sportcsarnok lett belőle, igaz tartozik hozzá versenymedence, mely korábban a vízilabdásoknak is otthont adott. De leginkább a „száraz” labdasportok központjaként, nagy derbik helyszíneként vált ismertté és írta be nevét Szeged sporthistóriájába.
Tizenhét évig sportújságíróként dolgoztam, utána kerültem Hódmezővásárhelyre közéleti tudósítónak, de még ezután is évekig vittem a sportos vonalat, jártam a HNKC női kézilabdásainak, valamint a szentesi férfi és női vízilabdacsapat meccseire. Az Újszegedi Sportcsarnok szinte a második otthonom volt, majdnem többet voltam ott, mint a lakásomban. Szögezzük le: ez nem panasz. Rengeteg szép emléket őrzök, mindet képtelenség felsorolni, felidézni.
A Barcelonától a Medikémiáig
Fantasztikus meccseken lehettem jelen: Pick, Medikémia, férfi és női kosárlabda, bajnoki címeket, kupagyőzelmeket ünnepelhettem, főleg a röplabdásokkal. Viszont soha nem elejtem el, amikor a Pick–Barcelona Bajnokcsapatok Európa Kupája – azt hiszem, akkor, a ’90-es évek elején, még így hívták – mérkőzésre nagyjából félórával a kezdés előtt érkeztem a trolival, felnéztem a kivilágított csarnokra, és emberek, drukkerek árnyékát láttam, szinte az „ablakban” álltak. De az is gyakran eszembe jut, ezerszer hallottam a történetet – a mai napig tartja magát –, hogy a létesítményt uszodának tervezték, megsüllyedt és így lett belőle sportcsarnok, Városi vagy más néven Újszegedi Sportcsarnok. Sokan azzal ironizáltak, hogy ez volt Szeged első metrómegállója. Második azóta sincs... Nézzük, hogyan történt.
Az Újszegedi Sportcsarnok története
A második világháborút követő esztendőkben Szeged a sportlétesítményeket tekintve az ország legszegényebb városává vált, és a meglévők – például újszegedi uszoda és rókusi tornacsarnok – egyre nehezebben tudták az igényeket kielégíteni. Ezért az első 5 éves terv célkitűzése a korábbi létesítmények korszerűsítése mellett egy fedett uszoda építése volt. Átadását 1950-re tervezték.
A tervező Dávid Károly látványos megoldást választva egyetlen ív lendülete alá – akár hullámként is értelmezhetjük –álmodta meg az uszoda épületét.
Az építkezés az előző merész tervekkel ellentétben csak 1966-1967-ben startolt, de tervezési és talajproblémák – megsüllyedtek a tartópillérek – a medencéket feltöltötték és helyükre 1500 fős néző- és küzdőtér, csarnok létesült. Az új sportcsarnokot 1974. november 7-én – a fiatalabbaknak, sőt a középkorúaknak jegyezzük meg: a szocializmus építésének idején gyakran előfordult, hogy az átadási ünnepséget a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójára, és akkori terminológiával a felszabadulás ünnepére, április 4-re időzítették –, avatták fel, ifjúsági kézilabdatorna volt a nyitóesemény.
Sportágak
1974 és 2021 között főként a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának létesítménye volt, de falai között játszotta emlékezetes mérkőzéseit a Medikémia Szeged férfi röplabdacsapata is. Bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepeltek ott Nyári Sándor vezetőedző tanítványai. Vissza az időben: 1977-ben ott szerezték meg a kézisek a Magyar Népköztársaság Kupát (MNK), majd pár hónap múlva, november 10-én a Kupagyőztesek Európa Kupájában a legendás FC Barcelonát búcsúztatta első nemzetközi kupamérkőzésén a gárda. Jelenleg elsősorban a kosárlabda fellegvára, bár ez a sportág korábban is „lakója” volt a létesítménynek.
2001 és 2002 során az épület felújításon, bővítésen esett át. Már alaposan ráfért...
A két oldalfalat elbontották és a nézőteret bővítették. A második emeleten a Pick Szeged öltözői, egészségügyi szobái kaptak helyet, míg az alsóbb szinten a küzdősportolók öltözői épültek, és korszerűsítették a fűtésrendszert is.
Városi sportcsarnok és városi televízió
Érdekesség, és lehet, hogy kevesen tudják, a csarnokban kezdte meg működését a városi televízió: az alsó szinten a stúdiók kaptak helyet, az udvaron a szerkesztőségek. A második szinten anno turistaszálló várta a vendégeket. A sport- és kulturális események mellett politikai rendezvényeknek, gyűléseknek is helyet adott, például az MSZP 1989. október 21-ei fesztiváljának, de koncertek, cirkuszi előadások, táncbemutatók – 19 éven át rendezték a csarnokban a Szőke Tisza Nemzetközi Táncversenyt – és az utcai harcosok küzdelmei is bejutottak falai közé.
A staféta átadása
Az Újszegedi Sportcsarnok pár éve adta a stafétát – már ami a kézilabdát illeti – a megépült Pick Arénának, ami Magyarország harmadik és a vidék legnagyobb befogadóképességű rendezvénycsarnoka. 2021-ben adták át, avatták a Felső-Tisza-part szomszédságában, és ez volt az egyik helyszíne a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokságnak.
Tulajdonképpen ezért is épült meg a Modern Városok Programban, a beruházás végösszege nettó 29,32 milliárd forint volt.
A neve is árulkodik, az OTP Bank-Pick Szeged igazi otthona lett Szeged legújabb sportlétesítménye.
