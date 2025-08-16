Így lett egy tervezett uszodából Szeged legendás sportcsarnoka

Tizenhét évig sportújságíróként dolgoztam, utána kerültem Hódmezővásárhelyre közéleti tudósítónak, de még ezután is évekig vittem a sportos vonalat, jártam a HNKC női kézilabdásainak, valamint a szentesi férfi és női vízilabdacsapat meccseire. Az Újszegedi Sportcsarnok szinte a második otthonom volt, majdnem többet voltam ott, mint a lakásomban. Szögezzük le: ez nem panasz. Rengeteg szép emléket őrzök, mindet képtelenség felsorolni, felidézni.

Az Újszegedi Sportcsarnok legendássá vált mérkőzéseknek adott otthont. Fotó: DM

A Barcelonától a Medikémiáig

Fantasztikus meccseken lehettem jelen: Pick, Medikémia, férfi és női kosárlabda, bajnoki címeket, kupagyőzelmeket ünnepelhettem, főleg a röplabdásokkal. Viszont soha nem elejtem el, amikor a Pick–Barcelona Bajnokcsapatok Európa Kupája – azt hiszem, akkor, a ’90-es évek elején, még így hívták – mérkőzésre nagyjából félórával a kezdés előtt érkeztem a trolival, felnéztem a kivilágított csarnokra, és emberek, drukkerek árnyékát láttam, szinte az „ablakban” álltak. De az is gyakran eszembe jut, ezerszer hallottam a történetet – a mai napig tartja magát –, hogy a létesítményt uszodának tervezték, megsüllyedt és így lett belőle sportcsarnok, Városi vagy más néven Újszegedi Sportcsarnok. Sokan azzal ironizáltak, hogy ez volt Szeged első metrómegállója. Második azóta sincs... Nézzük, hogyan történt.

Az Újszegedi Sportcsarnok története

A második világháborút követő esztendőkben Szeged a sportlétesítményeket tekintve az ország legszegényebb városává vált, és a meglévők – például újszegedi uszoda és rókusi tornacsarnok – egyre nehezebben tudták az igényeket kielégíteni. Ezért az első 5 éves terv célkitűzése a korábbi létesítmények korszerűsítése mellett egy fedett uszoda építése volt. Átadását 1950-re tervezték.

A tervező Dávid Károly látványos megoldást választva egyetlen ív lendülete alá – akár hullámként is értelmezhetjük –álmodta meg az uszoda épületét.

Az építkezés az előző merész tervekkel ellentétben csak 1966-1967-ben startolt, de tervezési és talajproblémák – megsüllyedtek a tartópillérek – a medencéket feltöltötték és helyükre 1500 fős néző- és küzdőtér, csarnok létesült. Az új sportcsarnokot 1974. november 7-én – a fiatalabbaknak, sőt a középkorúaknak jegyezzük meg: a szocializmus építésének idején gyakran előfordult, hogy az átadási ünnepséget a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójára, és akkori terminológiával a felszabadulás ünnepére, április 4-re időzítették –, avatták fel, ifjúsági kézilabdatorna volt a nyitóesemény.