Újra célkeresztben az idősek: több településen, különböző módszerekkel verik át őket a csalók

A Hódmezővásárhely – csevegő oldalon egy férfi tett közzé egy posztot. A szüleit unokázós csalók verték át. Arra kért mindenkit, hogy készítsék fel a szüleiket, nagyszüleiket erre a veszélyre.

Redőnyösnek adták ki magukat, az idősek fiatal hozzátartozójára hivatkoztak az unokázós csalók. Fotó: Shutterstock

Unokázós csalók: beszélni kell róluk az idősekkel

– Kérek mindenkit, hogy vigyázzon, mert megjelentek az unokázós csalók városunkban, Újvároson.

Ma délután édesanyámnál jártak azzal, hogy az unokájuknál tönkrement a redőny, és pénze lenne szüksége, így adott nekik 150 ezret. Utólag jött rá, hogy kamu az egész.

Sajnos kihasználták a jóhiszeműségét. Főleg az idősekre kell odafigyelni. Ők meg zárják be az ajtót, és ne engedjenek be idegent a házba. Vigyázzon mindenki az idős hozzátartozókra. – írta a férfi. Rendőrségi feljelentés is történt az ügyben.

A bácsi megmondta: megkapják a fúrót, ha visszaadják a pénzt

Kiderült, nem ez az idős asszony az egyetlen, akit átvágtak. Jó negyedéve egy másik családnál is jártak, ott az idős szülőktől 70 ezer forintot vittek el. Mire az idős férfi észbe kapott, a csalók már elhúzták a csíkot. Csakhogy ott hagyták a mutatóba bevitt fúrójukat, amiért tíz perc múlva visszamentek. Az idős férfi addigra átlátta a helyzetet, hogy becsapták. Megmondta, visszakapják a fúrójukat, ha visszaadják a pénzt. Ha nem, még a rendőrséget is rájuk hívja. A határozott fellépésének köszönhetően visszakapta a pénzt.

Kiderült, a redőnyösök ketten vannak, dohányzöld autóval járnak, az egyikük bőre sötétebb és borostás az arca.

Csanyteleken egészségügyi eszközökkel ment volna az átverés – nem hagyták

Csanyteleken is csaló járta a települést az elmúlt napokban. Erre az önkormányzat figyelmeztette a lakosságot a közösségi oldalán. Egészségügyi eszközöket próbált rásózni a lakosságra. Az önkormányzat arra hívta fel a csanytelekiek figyelmét, hogy az illetőnek erre nincs megbízása. Azt kérték, ne engedjék be a lakosok az otthonukba és ne is vásároljanak tőle. Akinél megjelenik, hívja a rendőrséget a 112-es hívószámon.