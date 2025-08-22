augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TOP Plusz program

49 perce

Milliárdos útfelújítási hullám indul Csongrád-Csanádban, mutatjuk, hol dolgoznak

Címkék#forgalom#útfelújítás#útfelújítási program#turizmus#Csongrád-Csanád

Hamarosan több térségi útszakasz is megújul Csongrád-Csanád vármegyében. Az útfelújítás nyolc projekt keretében, 38 kilométeren zajlik majd. A 11 milliárd forintos beruházások célja a közlekedés és a forgalombiztonság javítása.

Arany T. János

Hamarosan látványosan javulhat a közlekedés több térségi útszakaszon: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. összesen nyolc útfelújítást indít el Csongrád-Csanád vármegyében, mintegy 38 kilométeren, 11 milliárd forint értékben. A fejlesztések az uniós támogatással megvalósuló TOP Plusz program keretében zajlanak.

Útfelújítás Mórahalom határában.
Útfelújítás zajlik Mórahalom központjában, a város egyik legnagyobb beruházásaként. Mórahalom mellett több vármegyei településen is zajlanak útfelújítások. Fotó: Török János

Útfelújítás a vármegyében

Az egyik legnagyobb beruházás Mórahalmot érinti, ahol a 4,3 kilométeres átkelési szakasz újul meg. A külterületen burkolaterősítés és pályaszerkezet-csere történik, míg a belterületen új aszfaltburkolatot kap az út, emellett parkolókat alakítanak ki, két új gyalogátkelőt létesítenek, valamint hat buszöblöt is felújítanak. A forgalomtechnikai elemek, táblák és szalagkorlátok teljesen megújulnak, a vízelvezetés rendezése is megtörténik. A kivitelezés várhatóan 120 napot vesz igénybe.

Szentes, Forráskút, Üllés is érintett

Szentes és Szarvas között a megyehatártól 3,5 kilométeres szakasz kap új burkolatot, ez a munka 180 nap alatt valósul meg.

Szintén sokak által várt fejlesztés a Forráskút–Balástya közötti út felújítása, amely évtizedek óta rossz állapotban van, pedig kulcsszerepet játszik a gazdák közlekedésében és az M5-ös autópályához való kapcsolódásban. Emellett Üllés belterületén, a Halasi úton is megkezdődnek a munkálatok.

Van ahol már elindult a munka

A beruházások célja nemcsak az utak állapotának javítása, hanem a forgalombiztonság növelése és a térségi intézmények, munkahelyek, iskolák jobb elérhetősége. 

A közútkezelő szerint a felújítások a turizmus számára is fontosak, különösen a dinamikusan fejlődő Mórahalom térségében. 

A munkaterület-átadás több helyszínen már megtörtént, így az elkövetkező hónapokban forgalomkorlátozásokra számíthatnak a közlekedők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu