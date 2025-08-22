49 perce
Milliárdos útfelújítási hullám indul Csongrád-Csanádban, mutatjuk, hol dolgoznak
Hamarosan több térségi útszakasz is megújul Csongrád-Csanád vármegyében. Az útfelújítás nyolc projekt keretében, 38 kilométeren zajlik majd. A 11 milliárd forintos beruházások célja a közlekedés és a forgalombiztonság javítása.
Hamarosan látványosan javulhat a közlekedés több térségi útszakaszon: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. összesen nyolc útfelújítást indít el Csongrád-Csanád vármegyében, mintegy 38 kilométeren, 11 milliárd forint értékben. A fejlesztések az uniós támogatással megvalósuló TOP Plusz program keretében zajlanak.
Útfelújítás a vármegyében
Az egyik legnagyobb beruházás Mórahalmot érinti, ahol a 4,3 kilométeres átkelési szakasz újul meg. A külterületen burkolaterősítés és pályaszerkezet-csere történik, míg a belterületen új aszfaltburkolatot kap az út, emellett parkolókat alakítanak ki, két új gyalogátkelőt létesítenek, valamint hat buszöblöt is felújítanak. A forgalomtechnikai elemek, táblák és szalagkorlátok teljesen megújulnak, a vízelvezetés rendezése is megtörténik. A kivitelezés várhatóan 120 napot vesz igénybe.
Szentes, Forráskút, Üllés is érintett
Szentes és Szarvas között a megyehatártól 3,5 kilométeres szakasz kap új burkolatot, ez a munka 180 nap alatt valósul meg.
Szintén sokak által várt fejlesztés a Forráskút–Balástya közötti út felújítása, amely évtizedek óta rossz állapotban van, pedig kulcsszerepet játszik a gazdák közlekedésében és az M5-ös autópályához való kapcsolódásban. Emellett Üllés belterületén, a Halasi úton is megkezdődnek a munkálatok.
Van ahol már elindult a munka
A beruházások célja nemcsak az utak állapotának javítása, hanem a forgalombiztonság növelése és a térségi intézmények, munkahelyek, iskolák jobb elérhetősége.
A közútkezelő szerint a felújítások a turizmus számára is fontosak, különösen a dinamikusan fejlődő Mórahalom térségében.
A munkaterület-átadás több helyszínen már megtörtént, így az elkövetkező hónapokban forgalomkorlátozásokra számíthatnak a közlekedők.
