Több tízmilliárdos beruházás

22 perce

Mórahalmon is megújul az úthálózat, elindult a nagyszabású közútfejlesztés

Címkék#Nógrádi Zoltán#Salgó László Péter#Magyar Közút Nonprofit Kft#Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)#útfelújítás#Haág Zalán#Mihálffy Béla

A dél-alföldi régióban újabb jelentős útfelújítás indult közel 29,6 milliárd forintból. Az útfelújítás Mórahalmon is kézzelfogható változást hoz, ahol 4,3 kilométeres szakasz újul meg. A beruházás az itt élők és a turisták közlekedését egyaránt biztonságosabbá teszi.

Arany T. János

Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 27 útszakaszon, összesen 90,9 kilométer mellékút teljes körű felújítását kezdte meg a dél-alföldi régióban, közel 29,6 milliárd forint európai uniós támogatással. Az útfelújítás között szerepel az 5514 jelű, Mórahalmon áthaladó összekötő út 4,3 kilométeres szakaszának korszerűsítése is. A felújításról Mórahalmon tartottak sajtótájékoztatót hétfőn délelőtt.

Mihálffy Béla mondott beszédet Mórahalmon az útfelújítással kapcsolatban.
Nagyszabású közútfejlesztés kezdődik térségünkben. Útfelújítás Mórahalmon: a 4,3 km-es szakasz megújul a TOP Plusz program keretében. Fotó: Török János

Útfelújítás indul a dél-alföldi régióban

A sajtótájékoztatón elhangzott, a fejlesztés során a külterületen burkolaterősítést és pályaszerkezetcserét végeznek, a belterületen pedig új parkolók, gyalogátkelők és megújult buszöblök szolgálják majd a közlekedők kényelmét és biztonságát. A beruházás ünnepélyes nyitórendezvényét augusztus 18-án tartották Mórahalmon. Beszédében Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere hangsúlyozta: „A város régi álma válik valóra ezzel a fejlesztéssel. Ha a beruházás megvalósul és az útszakasz burkolata megújul, a város átveszi a működtetését. Ez településpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű, hiszen az intézmények, a járási hivatal és a buszközlekedés is biztonságosabb, kényelmesebb körülmények közé kerül.”

Beruházás Mórahalom közlekedésének fejlesztéséért

– A TOP Plusz programnak köszönhetően országosan mintegy 156 milliárd forint értékben újíthatunk fel mellékúthálózati elemeket. A dél-alföldi régióban 31 útszakasz, közel 95 kilométer út korszerűsítése zajlik. Mórahalmon az 55-ös út körforgalom csomópontjától a Honvéd utcáig ez egy 4,3 kilométernyi szakasz, amit a felújítás érint. Ez tartalmaz kül-, illetve belterületi szakaszokat is. Teljes szélességében, teljes 4,3 km hosszában új aszfaltburkolatot kap az útszakasz. A beruházás átfutási ideje 120 nap, amit a téli időjárás befolyásolhat – mondta Hesz Gábor, a Magyar Közút fejlesztési és felújítási igazgatója.

Vármegyei vezetők és a város jövőképe

Haág Zalán, a vármegyei közgyűlés alelnöke visszaemlékezett korábbi évekre. – Több mint húsz éve jártam először Mórahalmon, és már akkor is érződött a fejlődés. Azóta a település példásan gyarapodott. A vármegyei önkormányzat stratégiai céljai között mindig kiemelt helyen szerepeltek az utak fejlesztései, és most ezek a források kézzelfogható eredményeket hoznak – jelentette ki. Salgó László Péter, Csongrád-Csanád vármegye főispánja is kiemelte a város fejlődését. Mint fogalmazott, Mórahalom Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő térsége. – Az elmúlt húsz évben a lakosság és a gyermeklétszám is jelentősen bővült, amihez elengedhetetlen a közszolgáltatások és az infrastruktúra fejlesztése. Ez az útfelújítás nemcsak az itt élőket, hanem a turistákat is szolgálja – fogalmazott.

Útfelújítás indul a dél-alföldi régióban

Fotók: Török János

Országos vidékfejlesztési politika eredményei

Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője a választókerület egészére tekintett. – A homokháti térségben számos régóta várt útfejlesztés valósul meg. A Forráskút-Balástya közti útszakasz, az üllési belterületi felújítás és a mórahalmi projekt mind azt bizonyítják, hogy a kormány vidékfejlesztési politikája valóban kézzelfogható eredményeket hoz a helyiek életminőségének javítására – mondta. Mihálffy hozzátette, úgy gondolja, hogy ezek a vidéki útfelújítások országos, regionális és választókerületi szinten egyaránt jól mutatják a kormány vidékfejlesztési politikáját. – Bizonyítják, hogy a magyar vidék valóban fontos a kormány számára. Ezek a beruházások, valamint a számos más, a vidék érdekében indított program jelentősen javítják az itt élők életminőségét. Bízom benne, hogy a térség lakói ezt nyolc hónap múlva értékelni fogják – tette hozzá.

 

