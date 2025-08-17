augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos kuriózum

26 perce

Jobb ha sietsz! Ez a különleges útvesztő már csak egy hétig várja látogatóit – galériával, videóval

Címkék#Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör#Kukorica-útvesztő#Kiszombor

Országos kuriózum, csak néhány hasonló van. Népszerű, sok visszajáró vendéget is fogad. A hétvégén mi is megnéztük, milyen a kukoricatáblában kialakított idei útvesztő Kiszombor határában.

Szabó Imre

– Tavaly olyan jól éreztük magunkat, hogy most már másodjára látogattunk ide – mondta a kiszombori kukorica-útvesztőben Csorba Nikolett, aki 18 esztendős és a szüleivel együtt érkezett Budapestről. Elárulta, a múlt évben az éjszakai koponyakeresés tetszett neki a legjobban. Idén ilyet nem tartottak, de az útvesztő kacskaringós ösvényeit ezúttal is végigjárták – egy óra alatt sikerült kijutniuk. Amikor találkoztunk a családdal, épp a bejáratnál található népi játékokat próbálták ki.

útvesztő, Kiszombor, kukorica
Az útvesztő bejáratánál önkéntesek osztják a karszalagot. Fotó: Szabó Imre

Önkéntesek lelkesedése tartja életben

A kukorica-útvesztő nyári megrendezése a román határhoz közeli faluban jó másfél évtizedes hagyomány. A labirintus útvonalát egy civil szervezet, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör önkéntesei alakítják ki egy kukoricatáblában minden év tavaszán tervrajz alapján, amikor a kukoricák még épp csak kibújtak a földből. Megírtuk, idén a Naprendszer bolygóinak nemrégiben tapasztalt együttállása ihlette a levegőből látható mintázatot. A látogatókat ugyancsak a szervezet aktivistái, segítői fogadják a helyszínen, ők végeznek minden munkát az útvesztővel kapcsolatban, hétvégente pedig szórakoztató rendezvények is várják az érdeklődőket – eddig volt többek között kutyás, hagyományőrző, solymász- és tűzoltóbemutató. 

Országos kuriózum a kiszombori útvesztő

Fotók: Szabó Imre

Mindenki szenved a pokoli forróságban

– Idén eddig nagyjából kétezer vendégünk volt. Korábban egy hónap alatt volt ötezer is, de a mostani hőség nem igazán kedvez a látogatottságnak – tudtuk meg Endrész Erzsébettől, a honismereti kör vezetőjétől. Mindenkinek azt javasolják, inkább estefelé jöjjenek. Hozzátette: sajnálják a kukoricát, mert a növény is szenved a meleg, csapadékszegény időben, pedig már vannak a szárakon szemes csövek.

– A kör tagsága nagyrészt idősebbekből áll, a fiatal korosztályt sajnos nehéz az efféle munkába bevonni – avatott be a röviden a rendezvény megszervezésének nehézségeibe is.

Az útvesztő még egy hétig várja látogatóit

Vajon milyen jövője lesz így a kiszombori kukorica-útvesztőnek? Mivel a múlt hétvégén jósnő is volt, megpróbáltuk tőle megtudni ezt, Dömösi Emese azonban azt mondta, a tarot kártya erre nem alkalmas – inkább személyeknek segít a lapokból felsejlő asszociációk révén megtalálni a maguk útját. A szervezőktől mindenesetre megtudtuk, a falu központjától 2 és fél kilométerre, a községet az Óbébai utcán elhagyva megtalálható útvesztő idén augusztus 23-ig látogatható. Vasárnaptól csütörtökig délután 5-től este 9-ig, pénteken és szombaton délután 5-től éjfélig tart nyitva, az adomány-belépő felnőtteknek 1000 forint, gyerekeknek 500. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu