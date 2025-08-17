Jobb ha sietsz! Ez a különleges útvesztő már csak egy hétig várja látogatóit – galériával, videóval

– Tavaly olyan jól éreztük magunkat, hogy most már másodjára látogattunk ide – mondta a kiszombori kukorica-útvesztőben Csorba Nikolett, aki 18 esztendős és a szüleivel együtt érkezett Budapestről. Elárulta, a múlt évben az éjszakai koponyakeresés tetszett neki a legjobban. Idén ilyet nem tartottak, de az útvesztő kacskaringós ösvényeit ezúttal is végigjárták – egy óra alatt sikerült kijutniuk. Amikor találkoztunk a családdal, épp a bejáratnál található népi játékokat próbálták ki.

Az útvesztő bejáratánál önkéntesek osztják a karszalagot. Fotó: Szabó Imre

Önkéntesek lelkesedése tartja életben

A kukorica-útvesztő nyári megrendezése a román határhoz közeli faluban jó másfél évtizedes hagyomány. A labirintus útvonalát egy civil szervezet, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör önkéntesei alakítják ki egy kukoricatáblában minden év tavaszán tervrajz alapján, amikor a kukoricák még épp csak kibújtak a földből. Megírtuk, idén a Naprendszer bolygóinak nemrégiben tapasztalt együttállása ihlette a levegőből látható mintázatot. A látogatókat ugyancsak a szervezet aktivistái, segítői fogadják a helyszínen, ők végeznek minden munkát az útvesztővel kapcsolatban, hétvégente pedig szórakoztató rendezvények is várják az érdeklődőket – eddig volt többek között kutyás, hagyományőrző, solymász- és tűzoltóbemutató.