Jobb ha sietsz! Ez a különleges útvesztő már csak egy hétig várja látogatóit – galériával, videóval
Országos kuriózum, csak néhány hasonló van. Népszerű, sok visszajáró vendéget is fogad. A hétvégén mi is megnéztük, milyen a kukoricatáblában kialakított idei útvesztő Kiszombor határában.
– Tavaly olyan jól éreztük magunkat, hogy most már másodjára látogattunk ide – mondta a kiszombori kukorica-útvesztőben Csorba Nikolett, aki 18 esztendős és a szüleivel együtt érkezett Budapestről. Elárulta, a múlt évben az éjszakai koponyakeresés tetszett neki a legjobban. Idén ilyet nem tartottak, de az útvesztő kacskaringós ösvényeit ezúttal is végigjárták – egy óra alatt sikerült kijutniuk. Amikor találkoztunk a családdal, épp a bejáratnál található népi játékokat próbálták ki.
Önkéntesek lelkesedése tartja életben
A kukorica-útvesztő nyári megrendezése a román határhoz közeli faluban jó másfél évtizedes hagyomány. A labirintus útvonalát egy civil szervezet, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör önkéntesei alakítják ki egy kukoricatáblában minden év tavaszán tervrajz alapján, amikor a kukoricák még épp csak kibújtak a földből. Megírtuk, idén a Naprendszer bolygóinak nemrégiben tapasztalt együttállása ihlette a levegőből látható mintázatot. A látogatókat ugyancsak a szervezet aktivistái, segítői fogadják a helyszínen, ők végeznek minden munkát az útvesztővel kapcsolatban, hétvégente pedig szórakoztató rendezvények is várják az érdeklődőket – eddig volt többek között kutyás, hagyományőrző, solymász- és tűzoltóbemutató.
Országos kuriózum a kiszombori útvesztőFotók: Szabó Imre
Mindenki szenved a pokoli forróságban
– Idén eddig nagyjából kétezer vendégünk volt. Korábban egy hónap alatt volt ötezer is, de a mostani hőség nem igazán kedvez a látogatottságnak – tudtuk meg Endrész Erzsébettől, a honismereti kör vezetőjétől. Mindenkinek azt javasolják, inkább estefelé jöjjenek. Hozzátette: sajnálják a kukoricát, mert a növény is szenved a meleg, csapadékszegény időben, pedig már vannak a szárakon szemes csövek.
– A kör tagsága nagyrészt idősebbekből áll, a fiatal korosztályt sajnos nehéz az efféle munkába bevonni – avatott be a röviden a rendezvény megszervezésének nehézségeibe is.
Az útvesztő még egy hétig várja látogatóit
Vajon milyen jövője lesz így a kiszombori kukorica-útvesztőnek? Mivel a múlt hétvégén jósnő is volt, megpróbáltuk tőle megtudni ezt, Dömösi Emese azonban azt mondta, a tarot kártya erre nem alkalmas – inkább személyeknek segít a lapokból felsejlő asszociációk révén megtalálni a maguk útját. A szervezőktől mindenesetre megtudtuk, a falu központjától 2 és fél kilométerre, a községet az Óbébai utcán elhagyva megtalálható útvesztő idén augusztus 23-ig látogatható. Vasárnaptól csütörtökig délután 5-től este 9-ig, pénteken és szombaton délután 5-től éjfélig tart nyitva, az adomány-belépő felnőtteknek 1000 forint, gyerekeknek 500.