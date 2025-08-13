augusztus 13., szerda

Adományban bíznak

5 órája

Harmincezer üveg mentheti meg a szegedi önkéntes tűzoltók munkáját

Címkék#önkéntes tűzoltók#Szeged#üvegvisszaváltás#adomány

Egy palack is életet menthet, legalábbis ebben bíznak a szegedi Subasa-Sziksóstó-Öreghegy Önkéntes Tűzoltói. Az üvegvisszaváltás hozhatja el számunkra a lehetőséget arra, hogy egy új és hatékonyabb munkaeszközt vásárolhassanak.

Berecz Blanka

Az üvegvisszaváltás segíthet nekik. Körülbelül 30 ezer palackra lenne szükségük ahhoz, hogy egy korszerűbb és felszereltebb tűzoltóautót vehessenek. Van, hogy napi 3 tűzesethez is vonulnak, a jelenlegi jármű kapacitása nem tudja kiszolgálni a hozzájuk érkező rengeteg bejelentést.

üvegvisszaváltás
Az üvegvisszaváltásból származó jótékony bevétel hozhat nekik egy új tűzoltó autót. Fotó: DM

Jótékony üvegvisszaváltás mentheti meg munkájukat

Nem csak pénzzel, hanem visszaválthatós palackokkal is be lehet szállni a jótékony kasszába. Adománygyűjtésbe kezdtek a Subasa-Sziksóstó-Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai

. A céljuk egy nagyobb, víztartállyal és fecskendővel felszerelt tűzoltóautó megvásárlása, amelyre égető szükség van a mostani száraz időszak és a gyakori szabadtéri tüzek miatt. 

Virágh László, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy jelenleg egy kisebb Mercedes Vito típusú autóval közlekednek, de az nem elég a növekvő tűzesetekhez. Egy használt, de jól felszerelt teherautót szeretnének beszerezni, melynek ára körülbelül másfél millió forint. A kiválasztott jármű 3 ezer liter víz szállítására képes. Mivel a támogatások eddig kevésnek bizonyultak, kreatív megoldáshoz folyamodtak. 50 forintért visszaváltható üvegekből gyűjtenék össze a pénzt.

– Körülbelül 30 ezer üvegpalackra lenne szükségünk ahhoz, hogy összegyűljön a vásárláshoz szükséges összeg. Aki nem szeretné pénzzé tenni az otthonában összegyűlt palackokat, azokat mi szívesen visszaváltjuk – tudtuk meg Virágh Lászlótól.

Az egyesület vállalja, hogy házhoz mennek a felajánlott üvegekért, de hálásak minden nemű anyagi támogatásért is. Az önkéntes tűzoltók munkája a térség több településén is fontos, hiszen a súlyos aszályhelyzet miatt egyre több szabadtéri tűz keseríti meg a mindennapokat.  

Számlaszám: 11735005-26082413

Közlemény : tűzoltó autó

 

 

