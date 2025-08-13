Harmincezer üveg mentheti meg a szegedi önkéntes tűzoltók munkáját

Az üvegvisszaváltás segíthet nekik. Körülbelül 30 ezer palackra lenne szükségük ahhoz, hogy egy korszerűbb és felszereltebb tűzoltóautót vehessenek. Van, hogy napi 3 tűzesethez is vonulnak, a jelenlegi jármű kapacitása nem tudja kiszolgálni a hozzájuk érkező rengeteg bejelentést.

Az üvegvisszaváltásból származó jótékony bevétel hozhat nekik egy új tűzoltó autót. Fotó: DM

Jótékony üvegvisszaváltás mentheti meg munkájukat

Nem csak pénzzel, hanem visszaválthatós palackokkal is be lehet szállni a jótékony kasszába. Adománygyűjtésbe kezdtek a Subasa-Sziksóstó-Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai

. A céljuk egy nagyobb, víztartállyal és fecskendővel felszerelt tűzoltóautó megvásárlása, amelyre égető szükség van a mostani száraz időszak és a gyakori szabadtéri tüzek miatt.

Virágh László, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy jelenleg egy kisebb Mercedes Vito típusú autóval közlekednek, de az nem elég a növekvő tűzesetekhez. Egy használt, de jól felszerelt teherautót szeretnének beszerezni, melynek ára körülbelül másfél millió forint. A kiválasztott jármű 3 ezer liter víz szállítására képes. Mivel a támogatások eddig kevésnek bizonyultak, kreatív megoldáshoz folyamodtak. 50 forintért visszaváltható üvegekből gyűjtenék össze a pénzt.

– Körülbelül 30 ezer üvegpalackra lenne szükségünk ahhoz, hogy összegyűljön a vásárláshoz szükséges összeg. Aki nem szeretné pénzzé tenni az otthonában összegyűlt palackokat, azokat mi szívesen visszaváltjuk – tudtuk meg Virágh Lászlótól.

Az egyesület vállalja, hogy házhoz mennek a felajánlott üvegekért, de hálásak minden nemű anyagi támogatásért is. Az önkéntes tűzoltók munkája a térség több településén is fontos, hiszen a súlyos aszályhelyzet miatt egyre több szabadtéri tűz keseríti meg a mindennapokat.