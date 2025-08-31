Ha nem vagy felkészülve, ezek az állatok könnyen komoly bajba sodorhatnak

A vadgázolás esélye mindig fennállhat. Az őzek vonulása valamelyest kiszámítható, de sosem lehet tudni, hogy mikor keresztezi utunkat egy őz, egy fácán vagy egy nyúl. Egy közös bennük, mégpedig az, hogy sokszor teljesen váratlanul kerülnek a járművek elé. Egy szegedi gépjárművezető szakoktatóval beszélgettünk arról, hogy mit tehetünk, ha egy vaddal nézünk szembe.

A vadgázolás pillanatok alatt bekövetkezik, sokszor nincs mit tenni ellene.Fotó: Fehér Gábor / MW

A vadgázolás megelőzése ebben a trükkben rejlik

Mint lapunknak elmondta, nem mindegy, hogy milyen úton közlekedünk. Az egy-és kétszámjegyű főutaknál általában kiszélesítik az úttestet, az út melletti növényzetet is kitisztítják, ezért a környezet beláthatóbb, a veszély is mérsékeltebb. Egészen más a helyzet azonban a negyed-és ötödrendű mellékutakon, ahol a keskeny sávok és a belógó bokrok miatt sokkal nagyobb az esélye annak, hogy egy állat közvetlenül a kocsi elé ugrik. Sándor Zsuzsa hangsúlyozta, hogy ilyenkor nagyon kevés a választási lehetőség. Az egyetlen cselekedet az erőteljes fékezés, a kormányt viszont semmiképpen sem szabad hirtelen elrántani, mert annak könnyen borulás vagy frontális ütközés lehet a vége.

– A hangsúly mindig a sebességen van, mert minél lassabban haladunk, annál kisebb az ütközés ereje, ha a baleset mégis elkerülhetetlen válik – mesélte lapunknak.

A tanulóvezetők oktatásában központi téma a vadveszély

Hozzátette, hogy a tanulóvezetők oktatásában a vadveszély nála kiemelt szerepet kap. Sándor Zsuzsa rendszeresen Mórahalom, Röszke vagy Ásotthalom környékére viszik a tanulókat, és már az első órák egyikén felhívja a figyelmüket arra, hogy ezek tipikusan olyan útszakaszok, ahol számítani kell az állatok hirtelen felbukkanására.

Mint mesélte, a gyakorlati képzés során mindig hangsúlyozza: 70-80 kilométer/órás sebességnél nagyobbal nem érdemes ezeken a szakaszokon haladni, és ha valami váratlan történik, akkor tilos kapkodva ellenkormányozni.

Bár pályafutása során még nem ütköztek vaddal, de buszvezetés közben már előfordult vele, hogy egy fácán beszorult a jármű hűtőrácsába. Ekkor még fékezni sem tudott, hiszen az utasok biztonsága volt az elsődleges. Szeged belvárosában is akadhat vadveszély, volt már olyan, hogy őz rohant neki egy autónak a Kállay-liget közelében. Az állatok sokszor annyira megijednek, hogy se nem látnak, se nem hallanak, egyszerűen csak neki rohannak az első útjukba kerülő autónak. A legdrámaibb élményeket azonban azok jelenthetik, amikor egy egész csorda állja el az utat. A villogás és a dudaszó itt mit sem ér, csak lassan, az állatok közt áthaladva lehet továbbmenni.