Jó hír az utazóknak: elindult a vonatforgalom Orosháza és Vásárhely között

Jó hírt kaptak a vonattal utazók: véget ért a vágányzár Orosháza és Hódmezővásárhely között, több mint másfél hónap után újra elindulnak a járatok a Dél-Alföld egyik legforgalmasabb vasútvonalán.

A vágányzár megszűnése után újraindult a vonatközlekedés Orosháza és Hódmezővásárhely között. Illusztráció: Karnok Csaba

Véget ért a vágányzár

A két város közti szakaszon június óta tartott a vágányzár, amelynek péntek éjfélkor lett vége, így szombat hajnalban elindulhatott az első vonat Orosházáról Székkutas felé – tette közzé a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

A Szeged–Hódmezővásárhely–Orosháza–Békéscsaba vasútvonal a Dél-Alföld fontos közlekedési vonala, évente közel egymillió utast szolgál ki. Azonban a pálya állapota miatt az utóbbi évek alatt sok lassújelet kellett kihelyezniük, amely miatt romlott a menetrendszerűség. Az elvégzett felújítási munkálatok, mint például

ágyazatcsere,

átjárók karbantartása,

új kitérők és berendezések beépítése

viszont ennek a javítására szolgáltak.

Még néhány munkálat hátravan, azonban ez nem fogja akadályozni a vonatközlekedést. A sebességkorlátozásokat fokozatosan oldják fel: októbertől a jelenlegi 60 km/óráról 80 km/órára emelkedik a megengedett sebesség, ami várhatóan javítja a menetrend pontosságát és kiszámíthatóságát.