augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

29°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vágányzár vége

1 órája

Jó hír az utazóknak: elindult a vonatforgalom Orosháza és Vásárhely között

Címkék#vasút fejlesztés#vágányzár#MÁV

Véget ért a másfél hónapig tartó vágányzár Orosháza és Hódmezővásárhely között. A vágányzár feloldásával újraindult a közlekedés a Dél-Alföld egyik legforgalmasabb vasútvonal szakaszán.

Joó Fanni

Jó hírt kaptak a vonattal utazók: véget ért a vágányzár Orosháza és Hódmezővásárhely között, több mint másfél hónap után újra elindulnak a járatok a Dél-Alföld egyik legforgalmasabb vasútvonalán.

Vágányzár után újra megjelenik a menetrendeken az Orosháza.Vásárhely közlekedés
A vágányzár megszűnése után újraindult a vonatközlekedés Orosháza és Hódmezővásárhely között. Illusztráció: Karnok Csaba

Véget ért a vágányzár

A két város közti szakaszon június óta tartott a vágányzár, amelynek péntek éjfélkor lett vége, így szombat hajnalban elindulhatott az első vonat Orosházáról Székkutas felé – tette közzé a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

A Szeged–Hódmezővásárhely–Orosháza–Békéscsaba vasútvonal a Dél-Alföld fontos közlekedési vonala, évente közel egymillió utast szolgál ki. Azonban a pálya állapota miatt az utóbbi évek alatt sok lassújelet kellett kihelyezniük, amely miatt romlott a menetrendszerűség. Az elvégzett felújítási munkálatok, mint például

  • ágyazatcsere, 
  • átjárók karbantartása, 
  • új kitérők és berendezések beépítése 

viszont ennek a javítására szolgáltak.

Még néhány munkálat hátravan, azonban ez nem fogja akadályozni a vonatközlekedést. A sebességkorlátozásokat fokozatosan oldják fel: októbertől a jelenlegi 60 km/óráról 80 km/órára emelkedik a megengedett sebesség, ami várhatóan javítja a menetrend pontosságát és kiszámíthatóságát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu