Jó hír az utazóknak: elindult a vonatforgalom Orosháza és Vásárhely között
Véget ért a másfél hónapig tartó vágányzár Orosháza és Hódmezővásárhely között. A vágányzár feloldásával újraindult a közlekedés a Dél-Alföld egyik legforgalmasabb vasútvonal szakaszán.
Véget ért a vágányzár
A két város közti szakaszon június óta tartott a vágányzár, amelynek péntek éjfélkor lett vége, így szombat hajnalban elindulhatott az első vonat Orosházáról Székkutas felé – tette közzé a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.
A Szeged–Hódmezővásárhely–Orosháza–Békéscsaba vasútvonal a Dél-Alföld fontos közlekedési vonala, évente közel egymillió utast szolgál ki. Azonban a pálya állapota miatt az utóbbi évek alatt sok lassújelet kellett kihelyezniük, amely miatt romlott a menetrendszerűség. Az elvégzett felújítási munkálatok, mint például
- ágyazatcsere,
- átjárók karbantartása,
- új kitérők és berendezések beépítése
viszont ennek a javítására szolgáltak.
Még néhány munkálat hátravan, azonban ez nem fogja akadályozni a vonatközlekedést. A sebességkorlátozásokat fokozatosan oldják fel: októbertől a jelenlegi 60 km/óráról 80 km/órára emelkedik a megengedett sebesség, ami várhatóan javítja a menetrend pontosságát és kiszámíthatóságát.
