A vásár nem csak egy piac, hanem élmény, most mégis lassan eltűnik

A vásár, mint értékesítési felület halott. Ezt mondta egy árus vasárnap a mórahalmi piactéren. Meg is magyarázta: a fiatalok már interneten vásárolnak, az idősek pedig lassan eltűnnek a vevői piacról. Ezt a vélekedést pedig aztán más szavakkal, de többen is megismételték. Én pedig elgondolkodtam rajta.

A vásár régen elsősorban közösségi térnek számított. Fotó: Török János

Bár sosem voltam vásárba járó, talán nem is voltam saját érdeklődésből soha ilyen helyen, amikor munka miatt időnként ellátogatok, mindig megragad az a különleges hangulat, ami csak itt van. Most hagyjuk, hogy nekem különös viszonyom van a tárgyakhoz, nem szeretek semmit, ami használt, koszos, sérült. Nem én vagyok tehát a célközönsége azoknak, akik banános dobozokba hányva kínálják a gyűrött könyveket vagy az agyonnyűtt gyerekjátékokat, de el tudom fogadni, hogy vannak, akiket ez nem zavar, illetve hogy akadnak, akik azért nem a szemetet, hanem a valóban megunt, funkciótlanná vált, de még használható holmikat próbálják meg így eladni. De a vásárnak nem csak ez a lényege.

A vásár régi varázsa

Régen hétvégi program volt, hogy a gyerekek elmentek a szülőkkel a vásárba. Nézelődtek, sétálgattak, a végén pedig boldogan szopogatták a kakasos nyalókát kezükben egy gagyi babával vagy egy műanyag traktorral. Apa meg anya pedig alkudozott egy jó kazettás magnóra, amire már régóta vágytak, de újonnan nem engedhették meg maguknak, vagy egy pohárra, ami pont eltört az otthoni készletből. A kispénzűek innen ruházták fel a gyereket is.

A vásár nem üzlet volt elsősorban, hanem közösségi tér és hétvégi élményprogram, most viszont csupán funkciót tekintik azok, akik azt mondják, mindez lecserélhető az internetre. Lehet, hogy valóban ez a jövő, de ez esetben ismét kijelenthetjük, hogy a világháló tovább szűkíti azt a teret, ahol még valódi élmények, valódi kapcsolódások történhetnek az emberek között. És ez akkor is szomorú, ha valakinek nem hiányoznának a vásárok.