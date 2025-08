Kisteleki vásár, szegedi gasztrocsodák és egy Floridából jött tornádóvideó

Összegyűjtöttük a hét utolsó napjának legérdekeseb híreit. Ezt történt Szegeden és a vármegye többi településén.

Retró hangulat, finomságok és meglepő portékák várták a látogatókat a kisteleki vásár forgatagában. Fotó: Török János

Lángosillat és retró kincsek, vitték a strand kocsit és a seprűt is, de ki nem találnád mi volt a legkelendőbb a kisteleki vásárban

Eső ide vagy oda, a piaci zsivaj és az alkudozás így sem maradt el. A kisteleki vásár nemcsak a szemeket, de a gyomrot is csábította. Az árusok standjain mindenki kincsre lelhetett.

Öt étterem Szegeden, amit egyszer az életben mindenképp ki kell próbálnod

Szegedi kulináris élvezetekben igen gazdag város. Most lerántjuk a leplet arról, hogy mely szegedi étterem léphet fel a dobogó legmagasabb fokára.

Nem gondolnád, de ezért is megbüntethetnek biciklizés közben – ezekre figyelj, ha bringára pattansz!

A közlekedésben résztvevők közül legtöbben és legtöbbet talán a kerékpárosokat szidják, az autósok, motorosok és a gyalogosok is „harcban” állnak velük, amiről – legyünk őszinték – olykor tehetnek is. Most azt nézzük meg, mire vigyázzanak, mire ügyeljenek feltétlenül a közlekedés során a bringások.

Semmi pánik! Floridában vették videóra a „makói tornádót”

Órákon át találgatták a netezők, hol készülhetett az egyik helyi Facebook-csoportban nemrég megjelent videó. Kiderült, hogy a júliusi szélviharok után sokak számára félelemkeltő „makói tornádó” valójában csak trollkodás volt.

Térdig ér a Maros! Ilyen alacsony vízállást ritkán látni, videón a megdöbbentő látvány

Ritkán látott állapotban van a Maros Makónál. A Maros vízállása extrém alacsonyra csökkent, mindössze két centire a valaha mért legalacsonyabb szinttől.

Soltész Rezső és Magdi anyus olyan műsort hozott, amit Nagymágocs sokáig nem felejt el

Hatodik alkalommal csendültek fel Nagymágocson, a Károlyi-kastély parkjában az operett műfaj legszebb dallamai. Ezen az estén, a szokásokhoz hűen, a szökőkutakat is beüzemelték és fénybe borult a Viktor Siedek által tervezett, döntően neobarokk elemeket tartalmazó kastély. Az operettgála résztvevői úgy érezhették magukat, mintha az idő visszaforgott volna velük a Monarchia világába.