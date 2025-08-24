45 perce
Egy veterán árus elárulta, hol érdemes vásározni Csongrád-Csanádban – galériával, videóval
Vasárnap hatalmas érdeklődés mellett zajlott a nyár utolsó vására: forgalmi dugó, tömeg, parkolóhelyet kereső autósok, vidám eladók és vevők. A ruzsai vásár hangulatát a kedvező időjárás is meghatározta. Az árusok szerint a tanévkezdés is sokakat a vásárba vonzott.
A vasárnapi ruzsai vásár sztárja nem más volt mint a parkolóhely! Kilenc órakor a Ruzsa tábla után több tíz méterrel állt a vásárba igyekvő kocsisor vége. Araszolva haladtunk, sokan már a falun kívül leparkoltak az út mellett. Ott is végig autók álltak. A vásár területén 500 forint a parkolás. Az egyik parkolási díjat szedő asszony úgy fogalmazott, kaotikus a helyzet, de olyan két óra és lecsendesedik. Mondta ezt negyed tíz körül.
Ruzsai vásár: tömegek és torlódás
Az eladók és vásározók egyöntetű véleménye szerint két oka volt annak, hogy ennyien jöttek el vasárnap a ruzsai vásárba: az egyik a tanévkezdés, a másik a remek időjárás. Bár ebben nem mindenki értett egyet.
Az egyik árus az árnyékban fázósan húzta össze magán a kardigánt, mire társa annyit mondott, ez nem hűvös, hűvös nyáron van a diófa alatt.
A legaranyosabb és legfiatalabb vásározó a másfél éves Áron
A legaranyosabb és legfiatalabb vásározóval a kiskunhalasi Harkai Ilona pultja előtt találkoztunk. A másfél éves Áront nagypapája, Koncz György hozta el Ruzsára. Ilona eladóként osztotta meg tapasztalatait és aranyat érő bölcsességét.
Mióta nyugdíjas vagyok, ez egy értelmes mellékkereset. Virágokat is szaporítok, azokat is árulom, hobbiból adok, veszek. A lényeg, hogy nem szabad ráfeszülni, csak lazán mint a bringalánc. Az egész életet így érdemes élni
– fogalmazott a 70 éves asszony, aki több mint tíz éve árul a vásárokon. Mint mondta, nem mindig könnyű: nyáron a forróság, télen a hideg próbára teszi az embert, de az emberek és a vásári hangulat kárpótolja a nehézségekért.
Ruzsai vásár állatokkal és antik holmikkalFotók: Karnok Csaba
Több mint 40 év tapasztalatával a vásárokról
– Vásárba soha nem lehet határozott céllal érkezni, mindig abból kell választani, amit elénk raknak – mondta mosolyogva a kis Áron nagypapája, aki nem ma kezdte a vásározást.
Negyvenöt év tapasztalatával állítom ezt. Persze, ha valaki nagyon akar valamit, azt előbb-utóbb bevonzza, de a legtöbbször úgy van, hogy mindig jön szembe még egy, meg még egy újabb portéka, aminek nem lehet ellenállni
– mondta. A vásár hangulatát az időjárás is meghatározza.
Most pont ideális a vásárhoz: nincs forróság, de nincs hideg sem, éppen kellemes
– jegyezte meg. A kánikula el szokta riasztani az embereket, most viszont minden adott a nézelődéshez.
A négy vásár sajátossága
A több mint negyven év vásári tapasztalattal rendelkező Koncz Györgyöt arra kértük, hasonlítsa össze nekünk a Csongrád-Csanád vármegyei vásárokat.
Mindegyik helyszínnek megvan a maga sajátossága. Nálam Kistelek az első: hatalmas a terület, minden van, és olcsó a helypénz. Egy hátránya van, hogy nagyon nehéz helyet találni
– mondta, hozzátéve, hogy Mórahalom régebben szintén jó volt, de ott annyira felverték a helypénzt, hogy a kisebb árusok már nemigen mennek ki, inkább hosszú standokon román és kínai portékák uralják a kínálatot.
Az öreg róka végső listája
Dorozsmáról nosztalgiával beszélt, de szerinte az se olyan, mint fénykorában.
Régen hajnalban vásári különjárat vitte ki az embereket a Mars térről, kimentünk mit tudom én fél négykor, és már csak az árokparton kaptunk helyet
– mondta. Ruzsával kapcsolatban így fogalmazott:
Nagyon csúnyát fogok mondani, itt főleg kapát és kaszát lehet eladni és venni. Amiket én keresek, kultúrcikkeket, könyvet, CD-t, bakelitlemezt, itt nem nagyon találni. Nálam Kistelek, Dorozsma, Ruzsa, Mórahalom a sorrend
– mondta a vásárok szakértője.