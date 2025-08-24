Egy veterán árus elárulta, hol érdemes vásározni Csongrád-Csanádban – galériával, videóval

A vasárnapi ruzsai vásár sztárja nem más volt mint a parkolóhely! Kilenc órakor a Ruzsa tábla után több tíz méterrel állt a vásárba igyekvő kocsisor vége. Araszolva haladtunk, sokan már a falun kívül leparkoltak az út mellett. Ott is végig autók álltak. A vásár területén 500 forint a parkolás. Az egyik parkolási díjat szedő asszony úgy fogalmazott, kaotikus a helyzet, de olyan két óra és lecsendesedik. Mondta ezt negyed tíz körül.

Valószínűleg rekordszámú látogató érkezett a ruzsai vásár forgatagába, ahol a parkolás és az időjárás is meghatározta a hangulatot. Fotó: Karnok Csaba

Ruzsai vásár: tömegek és torlódás

Az eladók és vásározók egyöntetű véleménye szerint két oka volt annak, hogy ennyien jöttek el vasárnap a ruzsai vásárba: az egyik a tanévkezdés, a másik a remek időjárás. Bár ebben nem mindenki értett egyet.

Az egyik árus az árnyékban fázósan húzta össze magán a kardigánt, mire társa annyit mondott, ez nem hűvös, hűvös nyáron van a diófa alatt.

A legaranyosabb és legfiatalabb vásározó a másfél éves Áron

A legaranyosabb és legfiatalabb vásározóval a kiskunhalasi Harkai Ilona pultja előtt találkoztunk. A másfél éves Áront nagypapája, Koncz György hozta el Ruzsára. Ilona eladóként osztotta meg tapasztalatait és aranyat érő bölcsességét.

Mióta nyugdíjas vagyok, ez egy értelmes mellékkereset. Virágokat is szaporítok, azokat is árulom, hobbiból adok, veszek. A lényeg, hogy nem szabad ráfeszülni, csak lazán mint a bringalánc. Az egész életet így érdemes élni

– fogalmazott a 70 éves asszony, aki több mint tíz éve árul a vásárokon. Mint mondta, nem mindig könnyű: nyáron a forróság, télen a hideg próbára teszi az embert, de az emberek és a vásári hangulat kárpótolja a nehézségekért.