A Versenyképes Járások Program támogatásával megújuló kultúrház a közösségi élet központja lesz

– Szeretnénk, ha télen már működne az új kazán, de ez természetesen nem rajtunk múlik - mondta Verebes Anita, Királyhegyes polgármestere azzal kapcsolatban, hogy a Versenyképes Járások Programnak köszönhetően az önkormányzat nyert 4,4 millió forint pályázati támogatást a cserére. A falu egyébként két másik községgel, Köveggyel és Nagylakkal összefogva nyújtotta be pályázatát.

A Versenyképes Járások Program megoldja a kultúrház fűtésgondját. Fotó: Szabó Imre

Két kondenzációs kazán, tizenhét radiátor

Királyhegyesen a művelődési házban jelenleg ez ősöreg, több évtizede felszerelt kazán biztosítaná a fűtést a hidegebb napokon – legalábbis elvileg. A gyakorlatban inkább a klímaberendezésekkel igyekeznek ezt megoldani, ami viszont drága megoldás. Ehelyett két korszerű, kondenzációs kazánt szeretne beszerezni a községháza. Illetve, mivel a meleget közvetlenül adó radiátorok sem fiatalabbak a régi kazánnál, ezeket is szeretnék lecserélni. Utóbbiakból 17 darabra lesz szükség, ugyanis a kultúrotthon épületében működik a községi könyvtár is.

A Versenyképes Járások Program kifizetése

A művelődési ház Királyhegyes közösségi életének fontos színtere. A két új kazán működése a polgármester szerint nem csak olcsóbbá, de hatékonyabbá is fogja tenni az épület fűtését. Egyéb beruházásra ehhez már nincs szükség, az ajtók-ablakok korszerűsítése ugyanis már korábban megtörtént. Hogy mikorra válik valóra az elképzelés, az az elnyert összeg megérkezésétől függ.