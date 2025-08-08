augusztus 8., péntek

Versenyképes Járások Program

26 perce

Tizennyolcmillió forintot nyert Kübekháza: tanácsterem és kultúrház is épülhet a faluban

Címkék#Versenyképes Járások Program#fejlesztés#támogatás

A vármegye járásai közötti különbségek eligazítása céljából számos település részesült fejlesztési támogatásban. A Versenyképes Járások Programból Kübekháza is támogatásban részesül.

Grica Eszter

Több mint kétmilliárd forint támogatást osztottak szét a vármegyei települések között a Versenyképes Járások Program keretében – írtuk meg korábban. A program segítséget nyújt a vidéki térségek felzárkózásához. A kisebb települések versenyképesebbé, ezáltal pedig a lakosság és vállalkozások számára vonzóbbá válhat. 

Versenyképes Járások Program
A Versenyképes Járások Program hozzájárul a vidéki települések fejlesztéséhez. Illusztráció: Shutterstock

A Versenyképes Járások Program hozzájárul a közösségi élet minőségének javításához 

A program sikeres pályázói közé tartozik Kübekháza is, 18 millió forint összegű támogatást fordíthatnak a település fejlesztésére. A pályázat sikere mögött komoly előkészítő munka áll. 

A most elnyert támogatásból olyan fejlesztéseket tudunk megvalósítani, amelyek hozzájárulnak közösségünk életminőségének javításához, valamint az önkormányzati szolgáltatások hatékonyságának növeléséhez

 – jelentette be közösségi oldalán a jó hírt Kübekháza polgármestere, Pungor Edit. 

Tanácsterem és kultúrház építését tervezik

Kübekházán nyáron és a melegebb időszakokban gyakran rendeznek szabadtéri programokat, azonban sok ember befogadására alkalmas fedett terem nem áll rendelkezésre. A polgármester beszámolója alapján hosszú távú terveik között szerepel a tanácsterem és kultúrház megépítése.

Jelenleg egy 200 négyzetméteres épületszárny szolgál alapként, amelyet számos válaszfal tagol, ezeket lebontva egy nagy egybefüggő termet kívánnak kialakítani. Ezzel lehetővé téve a közösségi rendezvények és egyéb programok lebonyolítását.

 A polgármester azt is hozzátette, egyelőre a pályázaton elnyert összeg nem fedezi a terem megfelelő kialakításához szükséges teljes költségvetést.

 A továbbiakban azon dolgoznak, hogy a lakosság számára mihamarabb elérhetővé tegyék a fedett termet. 

 

