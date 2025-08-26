augusztus 26., kedd

Izsó névnap

15°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megújulás

1 órája

A Versenyképes Járások Program támogatásával megújuló kultúrház a közösségi élet központja lesz

Címkék#Művelődés Ház#Versenyképes Járások Program#pályázati támogatás

Ócska, nagyjából működésképtelen a királyhegyesi művelődési ház gázkazánja. Az önkormányzatnak a Versenyképes Járások Program pályázati támogatása segít a probléma megoldásában.

Szabó Imre

– Szeretnénk, ha télen már működne az új kazán, de ez természetesen nem rajtunk múlik - mondta Verebes Anita, Királyhegyes polgármestere azzal kapcsolatban, hogy a Versenyképes Járások Programnak köszönhetően az önkormányzat nyert 4,4 millió forint pályázati támogatást a cserére. A falu egyébként két másik községgel, Köveggyel és Nagylakkal összefogva nyújtotta be pályázatát.

Versenyképes Járások Program
A Versenyképes Járások Program megoldja a kultúrház fűtésgondját. Fotó: Szabó Imre

Két kondenzációs kazán, tizenhét radiátor

Királyhegyesen a művelődési házban jelenleg ez ősöreg, több évtizede felszerelt kazán biztosítaná a fűtést a hidegebb napokon – legalábbis elvileg. A gyakorlatban inkább a klímaberendezésekkel igyekeznek ezt megoldani, ami viszont drága megoldás. Ehelyett két korszerű, kondenzációs kazánt szeretne beszerezni a községháza. Illetve, mivel a meleget közvetlenül adó radiátorok sem fiatalabbak a régi kazánnál, ezeket is szeretnék lecserélni. Utóbbiakból 17 darabra lesz szükség, ugyanis a kultúrotthon épületében működik a községi könyvtár is.

A Versenyképes Járások Program kifizetése

A művelődési ház Királyhegyes közösségi életének fontos színtere. A két új kazán működése a polgármester szerint nem csak olcsóbbá, de hatékonyabbá is fogja tenni az épület fűtését. Egyéb beruházásra ehhez már nincs szükség, az ajtók-ablakok korszerűsítése ugyanis már korábban megtörtént. Hogy mikorra válik valóra az elképzelés, az az elnyert összeg megérkezésétől függ.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu