Veterán időkapszulák repítették Szegedet vissza a múltba

A hétvégi, szegedi veterán találkozó belvárosi seregszemléjén nemcsak a polírozott fényezés és a krómozott lökhárítók csillogtak, de az emlékek is. Ami igazán megfogta az embert, az nem a retró autók és veterán motorok szimpla látványa volt, hanem az a lelkesedés, amivel a tulajdonosok meséltek róluk. Nem zárkózott őrzői voltak guruló időkapszuláiknak, sokkal inkább történetmondók, akik szívesen megosztották, hogyan bontakozott ki szenvedélyük, hogyan találtak rá egy-egy darabra és hogyan újították fel azt. És ami talán még ennél is szebb volt, hogy meghallgatták a nézelődőket is. Mert a kilátogatók között szinte mindenkinek volt egy feledhetetlen gyerekkori autóútja a nagypapa Moszkvicsában.

A szegedi veterán találkozó nemcsak autókiállítás, de nosztalgikus időutazás is volt: történetek és emlékek sokasága tette igazán különlegessé az élményt. Fotó: Török János

Zaporozsec: fűtésben verhetetlen

Nagymamámnak élénkzöld Trabantja volt, amit varázslatosnak láttam gyermekkoromban. Imádtam a hangját és azt, hogy előre kellett dönteni az ülést, úgy tudtam bemászni, és csodálattal néztem, ahogy mamám szakértő mozdulatokkal kezelte a kormányváltót.

Családi legendáriumunk mégis arról a Zaporozsecről őrzi a legtöbb sztorit, amellyel még jóval születésem előtt járta be Európát édesapám szüleivel. Sosem ültem benne, de látatlanban is nagy rajongójává váltam. Mindig óriási, igazi könnytörölgetős hahotával végződik, amikor édesapám elmeséli, hogy a Tátra felé haladván miért volt kénytelen a salgótarjáni benzinkúton új lábbelire beruházni. Ha a Zaporozsec önmagában nem is, sejthetően kimondottan a szibériai tajgára tervezett, külön fűtőmotorja kétségkívül a szovjet autóipar csúcsteljesítménye volt. Olyan erővel ontotta Szegedtől a határig édesapám lábára a meleget, hogy konkrétan leolvadt a cipőtalpa.

Zápor Jóska ámulatba ejtette a Nyugatot

A másik kedvenc történetem, amikor egy hosszasabb luxembourgi városnéző séta után visszatérvén a Zaporozsechez, helyiek lelkes tömege vette körül a családi Zápor Jóskát. Egyikük rákérdezett: „NSU?”, mire édesapám nagy mosollyal megrázta a fejét, és a nyelvi korlátokat ledöntő mozdulatokkal igyekezett hátrálásra buzdítani a népes nézőközönséget. Majd beszállt, indított, mire a Zapcsi durrant egy nagyot, a tömeg hátraugrott, és folytatódhatott a kaland, amely során az öreg járgány még a Grossglockner 2505 méteres szintkülönbségét is simán leküzdötte.