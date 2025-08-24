Fák dőltek ki, ágak szakadtak le: vis-maior támogatást kérnek az államtól

A július 7-i vihar sokáig emlékezetes marad a vásárhelyieknek. Rengeteg fát döntött ki a szél, különösen a Kertvárosban és a Kása erdőben, de a belvárosban is vastag ágak szakadtak le, gallyak és levelek borították mindenfelé az utakat, kerékpárutakat, járdákat. A kidőlt fák környezetében sok helyütt a közlekedés is megbénult. Ez a vihar jobban pusztított, mint a két évvel ezelőtti.

A vihar hatalmas pusztítást végzett július 7-én Hódmezővásárhelyen. Fotó: Török János

A tetőket is megrongálta a vihar

Hódmezővásárhelyen a vihar után számos ingatlan maradt napokra áram nélkül. Az orkánerejű szél nem kímélte az épületeket sem: magánházakban, középületekben és önkormányzati ingatlanokban is kár keletkezett, a tetőket megrongálta, az épületek beáztak. A vihar az augusztus 21-i közgyűlésen is napirendre került.

Aki élt és mozgott, a vihar után a kárelhárításon dolgozott

– A károk elhárításán rengetegen dolgoztak: tűzoltók, az önkormányzat és cégeinek munkatársai, valamint katonák – gyakorlatilag mindenki, aki élt és mozgott. A város közlekedése helyreállt, de a veszélyelhárítási és romeltakarítási munkálatok még sokáig folytatódtak. A vis maior igényléséről szóló kormányrendelet lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy az államtól visszaigényeljék az elhárításra fordított költségek 70 százalékát. A pályázat beadási határideje 14-e volt.

– Ahhoz, hogy az önkormányzat megkapja a támogatást, a közgyűlésnek határozatot kell elfogadnia. Az elismert károk 70 százaléka számolható el, a fennmaradó 30 százalékot a városnak önerőből kell biztosítania – mondta a közgyűlésen Laczkó Judit, az önkormányzat Lakosságszolgálati Irodájának vezetője.

Kritika érte, mert elment Bajára halászlét főzni

Az önkormányzatot sok kritika érte a lakosság részéről a vihar utáni zöldhulladék elszállításával kapcsolatban is. Még mindig akadnak a városban lelógó ágak, illetve az utcákon heverő gallykupacok. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere esetében pedig több helyi lakos nehezményezte, hogy ahelyett, hogy személyesen irányította volna a helyreállítási munkákat – amelyeknek a mai napig nincs teljesen vége –, inkább elment Bajára halászlét főzni, átúszta a Balatont, majd családi nyaralást szervezett a Magas-Tátrába.