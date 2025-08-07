Több ezer fa rongálódott meg a pusztító viharban, még mindig tart a kárelhárítás Szegeden – galériával, videóval

Július 7-én Szegeden talán még sosem látott erősségű vihar csapott le a városra. A hatalmas szél rettenetes pusztítást okozott a városban: amellett, hogy levitte például egy újszegedi épület tetejét, a város fáit is alaposan megtépázta. Sok helyen járhatatlanná váltak az utak a letört ágak és a kidőlt növények miatt, és az áramellátás is volt, ahol napokig szünetelt a leszakadt vezetékek miatt.

Alpinista faápolók vizsgálják a város több pontján a július eleji viharban megrongálódott fákat. Fotó: Karnok Csaba

A kárfelmérés még mindig nem fejeződött be. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonrofit Kft. ügyvezetője lapunk kérdésére elmondta, nagyjából 3500 fa rongálódott meg Szegeden a viharban, ebből 250-et ki is kellett vágni. A letört ágak és törmelékek pedig nagyjából ezer köbmétert tettek ki.

– Ezek elszállítása még folyamatban van, 3 nagyteljesítményű markolókanalas önrakodó gép, 2 aprítógép és 6 kisplatós jármű folyamatosan dolgozik azon, hogy megtisztítsuk a köztereket. Ez még nagyjából két hétig tart - mondta el az ügyvezető.