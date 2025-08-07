1 órája
Több ezer fa rongálódott meg a pusztító viharban, még mindig tart a kárelhárítás Szegeden – galériával, videóval
Több mint százmilliós kárt okozott Szegeden július elején a természet. A hatalmas viharban 3500 fa is megrongálódott. Most alpinista szakemberek mérik fel és szükség esetén csonkolják a megmaradt növényzetet. Télen 700 új fát ültetnek el a városban.
Július 7-én Szegeden talán még sosem látott erősségű vihar csapott le a városra. A hatalmas szél rettenetes pusztítást okozott a városban: amellett, hogy levitte például egy újszegedi épület tetejét, a város fáit is alaposan megtépázta. Sok helyen járhatatlanná váltak az utak a letört ágak és a kidőlt növények miatt, és az áramellátás is volt, ahol napokig szünetelt a leszakadt vezetékek miatt.
A kárfelmérés még mindig nem fejeződött be. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonrofit Kft. ügyvezetője lapunk kérdésére elmondta, nagyjából 3500 fa rongálódott meg Szegeden a viharban, ebből 250-et ki is kellett vágni. A letört ágak és törmelékek pedig nagyjából ezer köbmétert tettek ki.
– Ezek elszállítása még folyamatban van, 3 nagyteljesítményű markolókanalas önrakodó gép, 2 aprítógép és 6 kisplatós jármű folyamatosan dolgozik azon, hogy megtisztítsuk a köztereket. Ez még nagyjából két hétig tart - mondta el az ügyvezető.
Alpinisták vizsgálják a fákat szerte a városbanFotók: Karnok Csaba
Nemcsak a letört és lehullott gallyak és ágak okoznak azonban problémát: sok fa veszélyessé vált a félig eltört vagy fennakadt ágak miatt. Ezekre szintén gondot kell fordítani. Makrai László elmondta, bár az idén már több alkalommal vizsgálták emelőkosaras járművekről a Széchenyi tér fáit, a polgármester által a vihar után elrendelt védelmi készültséghez kapcsolódóan a következő napokban, egészen a jövő hét közepéig alpinista képesítéssel is rendelkező minősített faápolók dolgoznak az idős platánok koronájának átvizsgálásán.
– Rejtett sérüléseket, belső tartási, statikai jeleket keresnek, és ha szükséges, csonkolják a fákat a kockázat minimalizálása érdekében – mondta el. Szakemberek egyébként nemcsak itt dolgoznak, a városban több helyen is láthatók lesznek a következő napokban.
A vihar után összegyűjtött faanyag egy részéből apríték, egy részéből pedig szociális tűzifa lesz. Becslések szerint az elhárítási kár száz millió forint fölötti nagyságrendű lehet. Az önkormányzat ez ügyben már megtette a bejelentést a Magyar Államkincstárhoz. A vihar által részben vagy teljesen elpusztított fák pótlására pedig télen 700 fát ültetnek majd el a városban.
