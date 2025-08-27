augusztus 27., szerda

Összefogás és segítés

2 órája

Iskolakezdésre teljesült a vágyuk, hazaköltözhetett a tiszaszigeti család

Címkék#nagy vihar#összefogás#Tiszasziget

Egyenesbe jöhet a viharkárt szenvedett tiszaszigeti família élete: megtörtént a gipszkartonozás – ezt Hegedűs Róbert és barátai végezték el ingyenesen – és a vállalkozó kijavította szél által megbontott és lesodort tetőt. Szabó Róbert és családja hazaköltözhetett a viharkár után, így megvalósult az a vágyuk, hogy az iskolakezdésre otthon legyenek.

Imre Péter

A július elejei hatalmas viharra mindannyian emlékszünk. A tiszaszigeti Szabó Róbert és családja életét tönkretette, tulajdonképpen hajléktalanná tette őket azzal, hogy az orkánerejű szél megbontotta és levitte házuk tetejének jelentős részét. Cikkünk nyomán gyűjtés indult a viharkárt szenvedett család javára – több mint 1 millió forint jött össze –, de a szigetiek is összefogtak, az önkormányzat melléjük állt és amiben csak tudtak, segítettek nekik. 

Elkezdték a viharkár helyreállítását
Hegedűs Róberték végzik a gipszkartonozást a viharkár után Szabó Róbert és családja házában. Fotó: Ferenczi Ferenc

Szigeti összefogás a viharkárt szenvedett család javára

A viharra és az összefogásra emlékezett Facebook-bejegyzésében Ferenczi Ferenc polgármester, az apropót az adta, hogy Szabó Róberték otthona felé járt és látta, hogy a faluban csak Hexiként ismert Hegedűs Róbert és csapata a mennyezetet javítja. 

– Azon a napon a vihar fákat csavart ki, tetőket tépett le, utakat torlaszolt el. Amint csendesedett a szél, valami sokkal lélekemelőbbel találkozhattunk: a tiszaszigeti összefogással. Szomszéd segített szomszédnak, barát a barátnak – így mutattuk meg igazi erőnket. Akkor sokan éreztük, hogy segítenünk kell a házukat elvesztő Szabó családnak. A minap éppen arra jártam, és láttam, hogy Hexi és csapata éppen a leszakadt mennyezet javításán dolgozik. Illendőségből akkor nem kérdeztem rá, de nemrég megtudtam: mindezt teljesen térítésmentesen végezték – áll a faluvezető bejegyzésében. Hegedűs Róberték egyébként a hétvégi falunapon gyrost készítettek és árultak, a teljes bevételt Szabóéknak ajánlották fel.

Szabó Róbert és családja

– Robiék három helyiség gipszkartonozását csinálták meg a múlt héten csütörtökön – az anyagot megvettük hozzá, ők felrakták –, a vállalkozó pedig pénteken végzett a megrongálódott tető javításával – mondta el Szabó Róbert, aki még elárulta, hogy korábban már beszélt Hegedűs Róberttel, aki közölte, a gipszkartonozásban segítenek, elfogadta a felajánlást és csak azt kérte, iskolakezdésig csinálják meg.

Mivel az említett munkák megtörténtek, a háló- és az előszoba teljesen kész, a család, ahogy szerette volna, a tanévkezdésre hazaköltözhetett. A 9 éves Noel otthonról indulhat majd a suliba, de természetesen öccsének, Barnabásnak és édesanyjuknak, Nikolettnek is jobb újra a megszokott helyen. Az utolsó holmikat hétfőn vitték haza.

Már csak kisebb munkák

Már csak kisebb munkák vannak hátra ahhoz, hogy a Szabó család otthona újra a régi legyen, például a fürdőszoba glettelése és festése. Ferenczi Ferenc még elmondta Hegedűs Róbertről, hogy mindig azt nézi, keresi, miként lehet megcsinálni valamit és nem a kifogásokat keresi, barátai is ilyenek és szívesen segítenek másoknak.

 

