Közlekedés
3 órája
Megvan a dátum: ekkortól jár újra villamos a vasútállomás és az Anna-kút között
Augusztus 18-tól ismét jár a villamos Szeged vasútállomás és az Anna-kút között – tájékoztatott Facebook-oldalán a Szegedi Közlekedési Társaság.
A Boldogasszony sugárút és a Gőz utca közötti pályarekonstrukció a tervezettnél korábban, augusztus 17-re befejeződik, így hétfőtől a 2-es villamos és az 1-es vasútvillamos (TramTrain) teljes vonalán helyreáll a megszokott közlekedési rend.
Az autóbuszok – köztük a 20-as, 21-es, 77-es és 90-es járatok, valamint az 1E és a helyközi buszok – szintén visszatérnek az eredeti útvonalukra és megállóikhoz. Az érintett útszakaszokon a közúti forgalom is a szokásos rendben zajlik majd.
Ezt ne hagyja ki!Termékvisszahívás
5 órája
Figyelmeztet a hatóság: senki ne igyon ezekből a poharakból, mert veszélyes az egészségre
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre