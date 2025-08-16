Megvan a dátum: ekkortól jár újra villamos a vasútállomás és az Anna-kút között

Augusztus 18-tól ismét jár a villamos Szeged vasútállomás és az Anna-kút között – tájékoztatott Facebook-oldalán a Szegedi Közlekedési Társaság.

Újra jár a 2-es villamos a teljes vonalon. Archív fotó: Török János

A Boldogasszony sugárút és a Gőz utca közötti pályarekonstrukció a tervezettnél korábban, augusztus 17-re befejeződik, így hétfőtől a 2-es villamos és az 1-es vasútvillamos (TramTrain) teljes vonalán helyreáll a megszokott közlekedési rend.

Az autóbuszok – köztük a 20-as, 21-es, 77-es és 90-es járatok, valamint az 1E és a helyközi buszok – szintén visszatérnek az eredeti útvonalukra és megállóikhoz. Az érintett útszakaszokon a közúti forgalom is a szokásos rendben zajlik majd.