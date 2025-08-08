Nem lett virágzó üzlet a virágbolt kifosztása

A Szegedi Járási Ügyészség letartóztatását indítványozta annak a fiatal férfinak, aki társával betört egy szegedi virágboltba.

A virágboltból ellopott kassza. Fotó: Police.hu

Rengeteg értéket elloptak a virágboltból

A megalapozott gyanú szerint a férfi és társa 2025. augusztus elején a hajnali órákban betörték az üzlet ajtaját, majd onnan elhozták a 150.000 forint értékű pénztárgépet és a 30.000 forint értékű banki terminált. Az elkövetők a kasszában 23.000 forint váltópénzt találtak, míg a betöréssel okozott kár is 100.000 forintra rúgott.



A lopás bűntette miatt folyamatban lévő eljárásban a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a többszörösen büntetett előéletű, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt álló gyanúsított letartóztatását – az ügyészi indítvánnyal egyezően – egy hónap időtartamra elrendelte.