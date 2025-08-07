augusztus 7., csütörtök

Vírus

2 órája

Sokan még nem hallottak róla, de ez a szerveket károsító vírus már ott van a népszerű nyaralóhelyeken

Címkék#kockázat#óvintézkedés#szúnyog#vírus

Szakértők figyelmeztetnek, egy vírus gyors terjedésére, amely egyre több nyaralót veszélyeztet világszerte. A WHO sürgős intézkedéseket sürget, miután több tízezer megbetegedést és 90 halálesetet jelentettek.

Delmagyar.hu

Súlyos egészségügyi kockázatot jelent a chikungunya-vírus gyors terjedése a világ több pontján, különösen a népszerű nyaralóhelyeken – figyelmeztetnek nemzetközi egészségügyi szervezetek. A vírust szúnyogcsípés terjeszti, és bár emberről emberre nem terjed, akár hónapokig tartó ízületi fájdalmat is okozhat – írja a Magyar Nemzet

vírus, szúnyog
A chikungunya-vírus szúnyogcsípéssel terjed. Fotó: Kállai Márton /MW

Gyorsan terjed a vírus

A WHO és több európai hatóság sürgős lépésekre szólított fel, miután világszerte több mint 250 000 fertőzést és 90 halálesetet regisztráltak 16 országban. Különösen súlyosan érintett területek: Kína déli része, az Indiai-óceán szigetei (Réunion, Mayotte, Mauritius), valamint Dél-Európa egyes országai, köztük Franciaország.

A szakértők szerint bár nem valószínű, hogy világjárvánnyá válik, a klímaváltozás és a szúnyogok terjedése miatt a kockázat nő. Várandós nőknek kifejezetten nem ajánlott ezekre a területekre utazni. Paul Hunter brit orvosprofesszor óvintézkedésként javasolja a világos, hosszú ujjú ruhák viselését, hogy minimalizáljuk a csípések esélyét.

Főként idősek, gyerekek, immunhiányos és krónikus betegségben szenvedők vannak veszélyben

 – hívta fel a figyelmet Will Irving virológusprofesszor. 

 

