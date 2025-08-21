Megdőlt a negatív rekord, soha nem volt még ilyen alacsony a Maros vízszintje Makónál

A múlt héten amiatt látogattunk el Apátfalva térségébe, hogy megörökítsük a Maros alacsony vízállását, a levegőből jól látható szigeteket. Azért éppen ott, mert bár szigetek kialakulására ilyenkor bárhol lehet számítani, ahol kanyarulat van, a környékbeliek azt mondták, amikor a jelenség tapasztalható, itt szokott a legtöbb és legnagyobb terület szárazra kerülni a folyó medréből. A fotók abból az apropóból készültek, hogy várható volt, a Maros hamarosan megdönti a vízállás negatív rekordját. Ez aztán meg is történt, méghozzá augusztus 15-én, pénteken. Ám mivel ezt követően megint nőtt a folyó szintje, senki sem gondolta, hogy nem sokkal később ennél is alacsonyabbat mutat majd a vízmérce Makónál.

Nemcsak a vízmérce tanúsítja, hogy rendkívül kevés a víz a Marosban. Fotó: Török János

Mit mutat a makói vízmérce?

Ami a konkrét számokat illeti, 15-én, pénteken mínusz 118 centis volt az új makói rekord. Mint akkor megírtuk, ez természetesen nem azt jelenti, hogy még több mint egy méterrel a meder alá kell ásni vízért, hanem azt, hogy az 1864 óta létező helyi vízmércén az akkor megjelölt nulla viszonyítási ponthoz képest ennyi az állás.

A legalacsonyabb értéket, azaz a mínusz 117 centimétert amúgy mostanáig a táblázat tanúsága szerint 2022. augusztus 18-án mérték.

Vagyis, a korábbi negatív rekord három évig élt. Az újabb viszont még egy hétig sem: 20-én, szerdán már mínusz 120 centit lehetett látni az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján. Ahol érdekességként az is olvasható: a folyó vízhozama mostanában közel 38 ezer liter másodpercenként. Ez az érték például augusztus 5-én 85 ezer liter volt, az akkori –56 cm-es vízállásnál.

A mostani rekord is hamarosan megdől?

Nyár végén, ősszel rendszerint alacsony a Maros vízállása a folyó magyarországi szakaszán.

A fürdőzők számára ez örömöt persze akkor jelent, ha még augusztusban, a hőség idején tapasztalhatják meg – olyankor kisebb szigetek Maros-parti strandnál is előbukkannak a vízből, ahol jó napozni.

Idén, mint beszámoltunk róla, erre már hetekkel ezelőtt is volt példa. Az előrejelzéseket látva egyébként úgy tűnik, elképzelhető, hogy a mostani negatív rekord is megdől hamarosan, ugyanis nagy a szárazság még mindig.