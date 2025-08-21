augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenetes

35 perce

Megdőlt a negatív rekord, soha nem volt még ilyen alacsony a Maros vízszintje Makónál

Címkék#negatív rekord#vízállás#Maros

Egy hónapon belül másodszor dőlt meg a Maros vízállásának negatív rekordja Makónál. A vízmérce tanúsága szerint csütörtök délutánra ez mínusz 120 centiméteresre apadt – és mivel száraz az idő, lehet, hogy lesz még ennél is alacsonyabb.

Szabó Imre

A múlt héten amiatt látogattunk el Apátfalva térségébe, hogy megörökítsük a Maros alacsony vízállását, a levegőből jól látható szigeteket. Azért éppen ott, mert bár szigetek kialakulására ilyenkor bárhol lehet számítani, ahol kanyarulat van, a környékbeliek azt mondták, amikor a jelenség tapasztalható, itt szokott a legtöbb és legnagyobb terület szárazra kerülni a folyó medréből. A fotók abból az apropóból készültek, hogy várható volt, a Maros hamarosan megdönti a vízállás negatív rekordját. Ez aztán meg is történt, méghozzá augusztus 15-én, pénteken. Ám mivel ezt követően megint nőtt a folyó szintje, senki sem gondolta, hogy nem sokkal később ennél is alacsonyabbat mutat majd a vízmérce Makónál.

vízmérce
Nemcsak a vízmérce tanúsítja, hogy rendkívül kevés a víz a Marosban. Fotó: Török János

Mit mutat a makói vízmérce?

Ami a konkrét számokat illeti, 15-én, pénteken mínusz 118 centis volt az új makói rekord. Mint akkor megírtuk, ez természetesen nem azt jelenti, hogy még több mint egy méterrel a meder alá kell ásni vízért, hanem azt, hogy az 1864 óta létező helyi vízmércén az akkor megjelölt nulla viszonyítási ponthoz képest ennyi az állás.

 A legalacsonyabb értéket, azaz a mínusz 117 centimétert amúgy mostanáig a táblázat tanúsága szerint 2022. augusztus 18-án mérték.

 Vagyis, a korábbi negatív rekord három évig élt. Az újabb viszont még egy hétig sem: 20-én, szerdán már mínusz 120 centit lehetett látni az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján. Ahol érdekességként az is olvasható: a folyó vízhozama mostanában közel 38 ezer liter másodpercenként. Ez az érték például augusztus 5-én 85 ezer liter volt, az akkori –56 cm-es vízállásnál. 

A mostani rekord is hamarosan megdől?

Nyár végén, ősszel rendszerint alacsony a Maros vízállása a folyó magyarországi szakaszán.

 A fürdőzők számára ez örömöt persze akkor jelent, ha még augusztusban, a hőség idején tapasztalhatják meg – olyankor kisebb szigetek Maros-parti strandnál is előbukkannak a vízből, ahol jó napozni. 

Idén, mint beszámoltunk róla, erre már hetekkel ezelőtt is volt példa. Az előrejelzéseket látva egyébként úgy tűnik, elképzelhető, hogy a mostani negatív rekord is megdől hamarosan, ugyanis nagy a szárazság még mindig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu