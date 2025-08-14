Folytatódik a vízpótlás Csongrádon, 560 ezer köbméter vizet mozgatnak meg

Máté Attila, Csongrád alpolgármestere a döntés kapcsán elmondta, hogy a Serházzugi Holtág állapota kiemelt fontosságú Csongrád számára. A vízpótlás nem csupán a tájképi értékek megőrzése és a környezeti stabilitás szempontjából kulcsfontosságú, hanem rendkívül lényeges a helyi élővilág védelme, valamint a horgászélet fenntartása miatt is.

560 ezer köbméter vizet szivattyúznak a Csongrádi Serházzugi Holtágba. A vízpótlással első sorban a természeti értékeket igyekeznek megvédeni. Fotó: Illusztráció/Szabó Viktor

560 ezer köbméter víz érkezik a holtágba

– Az elmúlt időszakban sajnos sem jelentős csapadék, sem természetes utánpótlás nem érkezett, így a holtág vízállása kritikusan alacsonnyá vált. Ezért is örvendetes, hogy kérésünk gyors és kedvező elbírálásban részesült – fogalmazott az alpolgármester, aki hozzátette, a megállapodás értelmében augusztus 24-ig további 560.000 köbméter víz kerül átemelésre állami finanszírozással.

Ezzel a vízmennyiséggel a holtág teljes vízutánpótlása az idei időszakban összesen elérheti az 1.160.000 köbmétert. Ez a mennyiség a szakemberek szerint elegendő ahhoz, hogy stabilizálja a holtág vízszintjét és biztosítsa az ott élő állat- és növényfajok túléléséhez szükséges feltételeket.

A természetes élőhelyek megőrzése a tét

A Serházzugi Holtág Csongrád egyik legfontosabb természetvédelmi és rekreációs területe. A holtág mentén számos madárfaj, kétéltű és hal talál élőhelyet, így bármilyen hosszan tartó vízhiány drasztikus következményekkel járhat a biológiai sokféleség szempontjából.

A tartósan alacsony vízállás nemcsak az élőlények szaporodási ciklusait zavarja meg, hanem a vízminőséget is rontja: nő a víz hőmérséklete, csökken az oldott oxigén mennyisége, és megjelenhetnek olyan problémák, mint az algásodás vagy a halpusztulás.

– A vízpótlás nemcsak az ökológiai egyensúly helyreállítása miatt fontos, hanem a horgászturizmus miatt is, ami sok család számára jelent szabadidős kikapcsolódást és nem utolsósorban gazdasági bevételt a városnak – fogalmazott Máté Attila.

A vízpótlást az állam finanszírozza

Az állami finanszírozásból megvalósuló vízpótlás során a Tiszából emelik át a vizet a holtágba. Ehhez speciális szivattyúkat és technológiai berendezéseket használnak, amelyek biztosítják, hogy a víz megfelelő minőségben és mennyiségben jusson el a célterületre. A munkálatok összehangolását és felügyeletét az ATIVIZIG végzi, szoros együttműködésben a helyi önkormányzattal.