augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szárazság

7 órája

Folytatódik a vízpótlás Csongrádon, 560 ezer köbméter vizet mozgatnak meg

Címkék#következmény#Máté Attila#ökoszisztéma

Az elmúlt időszakban tovább súlyosbodó szárazság és az elmaradt csapadék miatt a Csongrádi Serházzugi Holtág vízállása aggasztóan alacsony szintre süllyedt, ami komoly veszélyt jelentett a holtág ökoszisztémájára és a térség természeti értékeire. A kialakult helyzetre reagálva a csongrádi önkormányzat kérelmet nyújtott be az ATIVIZIG-hez vízpótlás újbóli elindítása érdekében. A kérelem az Országos Vízügyi Irányító Törzs elé került, akik engedélyezték a vízutánpótlást.

Szabó Viktor

Máté Attila, Csongrád alpolgármestere a döntés kapcsán elmondta, hogy a Serházzugi Holtág állapota kiemelt fontosságú Csongrád számára. A vízpótlás nem csupán a tájképi értékek megőrzése és a környezeti stabilitás szempontjából kulcsfontosságú, hanem rendkívül lényeges a helyi élővilág védelme, valamint a horgászélet fenntartása miatt is. 

Folytatódik a vízpótlás Csongrádon
 560 ezer köbméter vizet szivattyúznak a Csongrádi Serházzugi Holtágba. A vízpótlással első sorban a természeti értékeket igyekeznek megvédeni. Fotó: Illusztráció/Szabó Viktor

560 ezer köbméter víz érkezik a holtágba

– Az elmúlt időszakban sajnos sem jelentős csapadék, sem természetes utánpótlás nem érkezett, így a holtág vízállása kritikusan alacsonnyá vált. Ezért is örvendetes, hogy kérésünk gyors és kedvező elbírálásban részesült – fogalmazott az alpolgármester, aki hozzátette, a megállapodás értelmében augusztus 24-ig további 560.000 köbméter víz kerül átemelésre állami finanszírozással.

Ezzel a vízmennyiséggel a holtág teljes vízutánpótlása az idei időszakban összesen elérheti az 1.160.000 köbmétert. Ez a mennyiség a szakemberek szerint elegendő ahhoz, hogy stabilizálja a holtág vízszintjét és biztosítsa az ott élő állat- és növényfajok túléléséhez szükséges feltételeket.

A természetes élőhelyek megőrzése a tét

A Serházzugi Holtág Csongrád egyik legfontosabb természetvédelmi és rekreációs területe. A holtág mentén számos madárfaj, kétéltű és hal talál élőhelyet, így bármilyen hosszan tartó vízhiány drasztikus következményekkel járhat a biológiai sokféleség szempontjából. 

A tartósan alacsony vízállás nemcsak az élőlények szaporodási ciklusait zavarja meg, hanem a vízminőséget is rontja: nő a víz hőmérséklete, csökken az oldott oxigén mennyisége, és megjelenhetnek olyan problémák, mint az algásodás vagy a halpusztulás.

– A vízpótlás nemcsak az ökológiai egyensúly helyreállítása miatt fontos, hanem a horgászturizmus miatt is, ami sok család számára jelent szabadidős kikapcsolódást és nem utolsósorban gazdasági bevételt a városnak – fogalmazott Máté Attila.

A vízpótlást az állam finanszírozza

Az állami finanszírozásból megvalósuló vízpótlás során a Tiszából emelik át a vizet a holtágba. Ehhez speciális szivattyúkat és technológiai berendezéseket használnak, amelyek biztosítják, hogy a víz megfelelő minőségben és mennyiségben jusson el a célterületre. A munkálatok összehangolását és felügyeletét az ATIVIZIG végzi, szoros együttműködésben a helyi önkormányzattal.

A vízutánpótlás folyamatos monitorozás alatt áll, a szakemberek figyelemmel kísérik a vízszint változásait és a vízminőség alakulását is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu