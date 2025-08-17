Már többszörösen megsértették a törvényt, de most végre kicserélték a zászlókat

Zászló kérdésben az önkormányzat nem jár élen. A Kutasi úti zászlórudakon már a március 15-i nemzeti ünnepre is megérett volna a lobogók cseréje, amik olyan gyalázatos állapotúak voltak már akkor is, hogy a város az ide vonatkozó törvényt is megsértette. Azóta a vihar letépte a magyar zászlót. A pótlás és a városzászló cseréje csak néhány napja történt meg.

Végre új lobogók kerültek fel a Kutasi úti zászlórudakra. Fotó: Kovács Erika

Korábban ingyen adott tartót és zászlót is a város

Tisztelettel felhívjuk a város polgárainak, az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek figyelmét, hogy augusztus 20., az államalapítás és I. Szent István király méltó megünneplése érdekében a lakóépületeket, középületeket, intézményeket és egyéb épületeket az ünnepet megelőző este, augusztus 19-én 18 órától az ünnepet követő reggel 8-ig lobogózzák fel nemzeti színű és/vagy városi zászlóval. Köszönjük!

– áll az önkormányzati felhívásban.

Vásárhelyen a Márki-Zay Péter polgármestersége előtti időkben az önkormányzat ingyen biztosított zászlótartót és nemzeti színű zászlót az erre igényt tartó lakosságnak. Mára azok a zászlók tönkrementek, az utóbbi években nem volt „divat” Vásárhelyen az egész évben kint lévő zászló. Az önkormányzat az országzászlóra sem fordított figyelmet a Szent István téren. Kifakult, elrongyolódott, cafatokban lógott. Azt a trianoni emlékünnepségre kicserélték, de az esemény után levették és csak a csupasz zászlórúd maradt.

Mostohán kezeli ezt a kérdést a város

A város határánál lévő, Kutasi úti lobogók is mostoha „gyermekek” voltak. Már március 15-e előtt is jeleztük, hogy koszosak és rongyosak, mind a városzászló, mind pedig a nemzeti színű lobogó. Mivel sokan ebből az irányból érkeznek Hódmezővásárhelyre, nem vet jó fényt a városra, ha így fogadja a betérőket. Mellesleg törvény is rendelkezik Magyarország jelképe, a nemzeti színű zászló használatáról, szabványáról, tisztításáról és cseréjéről. A 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről rendelkezik. Ebben benne foglaltatik, hogy a zászlót (lobogót), a tekintélyének megőrzése érdekében rendszeresen, legalább háromhavonta tisztítani kell és legalább évente cserélni. Ha a zászló, az elhasználódása, kopása, rojtosodása, fakulása miatt jelentősen, vagyis szabad szemmel is észlelhetően eltér a szabvány követelményeitől, a meghatározott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni kell a cseréjéről.