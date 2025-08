Zebrahúsos hamburger Szegeden: különleges íz és jótékonyság egyben

Egyedi hamburgert vett fel egy hónapra az étlapjára a Famous Steakhouse. Zebraburgert árulnak a szegedi vendéglátóhelyen, ami pontosan az, aminek hangzik. A húspogácsában zebrahús is van a marha mellett.

A zebraburgerrel jótékony célokat szolgálnak. Fotó: Karnok Csaba

Zebra hátszínt kevertek a marhahús mellé

Természetesen nem a védett állatról, hanem tenyésztett zebráról van szó, annak a hátszínjét használjuk

– mondta el lapunknak Mészáros-Ferkov Kitti kommunikációs vezető.

– Ez egy inas, izmos jószág, melynek húsa vadasabb, mint a jól megszokott húsok, amelyeket nap mint nap fogyasztunk. Összességében azonban nincs különleges elkészítési módja, bár ebben az esetben mindig megkérdezzük a vendéget, hogyan süssük meg a húspogácsát, nem félig átsütve adjuk ki automatikusan, ahogy a marhával tesszük – mesélte.

Mi is megkóstoltuk a zebraburgert, melyet dupla cheddar sajttal, gombamártással és lilahagymalekvárral turbóztak fel a zebrás marhahúspogácsa mellett. A hús ízén egyébként csak kicsit érződik az édeskés, vad íz, amit jól egészít ki a lilahagymalekvár. A hamburgert sült batátával és szarvasgombás majonézzel kínálják, mellyel így tökéletesen jól lehet lakni. Ehhez képest 6990 forintos ára kifejezetten nem drága, nem is emelkedik ki a vendéglátóhely többi hamburgere közül. Mármint a mostani étlapról, hiszen néhány éve itt készítették el az ország legdrágább hamburgerét is.

Fotó: Karnok Csaba

Aki zebraburgert eszik, az újszülött mentőket is támogatja

Ezt nem akartuk elérhetetlen áron kínálni, főleg, mert a hamburger jótékony célokat szolgál. Minden eladott darab árából 2 ezer forintot a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat javára ajánlunk fel

– mondta Mészáros-Ferkov Kitti.

A jótékonyság volt egyébként az alapcél, hiszen a vállalkozás rendszeresen támogatja az újszülött-mentő alapítványt.

Aki szeretne jótékonykodni vacsorájával, ráadásul egy igazi különlegességet is megkóstolna, augusztus 20-ig teheti ezt meg, a zebraburger addig lesz ugyanis az étlapon.