Meglepetésekkel ünnepelték Maroslelén az óvoda 85. születésnapját

Az első óvodai nevelési év 1940. szeptember elsején indult Maroslelén ugyanott, ahol a persze jóval modernebb, minibölcsődével is bővített Zengő Óvoda ma áll. Az évfordulót csütörtök délelőtt meg is ünnepelték: köszöntőt Bozsóné Barta Ágnes igazgató, beszédet Drimba Tibor polgármester mondott, az óvoda történetébe pedig Szikszai Zsuzsanna makói múzeumigazgató engedett bepillantást. Megkoszorúzták az alapító, Glattfelder Gyula csanádi püspök emléktábláját és az apróságok is kedves, vidám műsort adtak.

A Zengő Óvoda apróságai is ünnepeltek. Fotó: Maroslele hivatalos oldala

A Zengő Óvoda alapítójának emléktábláját megkoszorúzták

- Az óvoda annak idején a püspökségen dolgozók gyermekei számára nyílt – mondta a Délmagyarországnak Bozsóné Barta Ágnes, miközben megmutatta az egyik teremben megnyílt alkalmi kiállítást. Megtudtuk, a bölcsődével bővített intézmény idén szeptemberben 80 gyerekkel kezdi a nevelési évet és összesen 14-en dolgoznak itt – köztük óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens, kisgyermeknevelő és karbantartó. A jubileum alkalmából 3 nyugalmazott pedagógus, Báló Viktória, Balázs Jánosné és Gera Sándorné arany díszdiplomát, Nagyné Süli Irén és Bán Róbertné pedig díszemléklapot vehetett át.

Nő a lélekszám, egyre több a gyerek Maroslelén

- A Zengő Óvoda a falu legfontosabb intézményei közé tartozik – hangsúlyozta Drimba Tibor, Maroslele polgármestere. Megjegyezte, a hasonló méretű községek általában azzal küzdenek, hogy fogy a lélekszám, egyre kevesebb a fiatal, a gyerek. Náluk ezzel szemben örvendetes gyarapodás figyelhető meg. Az utóbbi években 140 fővel nőtt a lelei lakosok száma, így most 2170-en vannak.